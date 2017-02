Pääministeri Juha Sipilä visioi: Suomesta maailman ykkönen tekoälyssä

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan tekoäly on yksi nopeimmin kasvavista globaaleista teknologioista. Sen vaikutukset tulevat olemaan valtavia.

Sipilän mielestä tarvitaan visio, jonka mukaan Suomi haluaa olla tekoälyssä maailman ykkönen.

Tekoälyn yhteiskunnallinen ja hyvinvointia tukeva hyödyntäminen edellyttää paitsi uutta osaamista, myös uudenlaista ajattelua, ennakoivia päätöksiä ja pelisääntöjä sekä muutoskykyisiä työmarkkinoita.

– Tekoälyn kehittäminen ja hyödyntäminen on ollut suhteellisen kapeilla harteilla. Nyt lähdemme niitä määrätietoisesti leventämään. Ensimmäinen askel on ymmärryksen lisääminen tekoälyn mahdollisuuksista, Sipilä sanoi puhuessaan tänään tekoälyn mahdollisuuksista Suomelle Säätytaloon koolle kutsumassaan seminaarissa.

Sipilän mukaan seuraavaksi pitää käynnistää keskustelut asiasta koko Suomessa ja ryhtyä töihin.

– Kaiken tämän rinnalla kartoitetaan koko ajan lainsäädäntöä mahdollistavaksi. Kokeiluja ja alustoja on muutettava koko ajan. Liikennekaari on tästä hyvä esimerkki. Tähän pitää poliittisten päättäjienkin tottua ja oppia. Pohjoismaat ovat valmiita tähän. Pohjoismaista on tehtävissä yhdessä riittävän suuri markkina-alue uusille tuotteille. Suomen on näytettävä suuntaa, Sipilä sanoi.

Sipilän mukaan on tehtävä tekoälysovelluksia, jotka puhuvat ja ymmärtävät suomea ja ruotsia.

– Se on myös digitaalisten palveluiden ehdoton edellytys. Tämä on siis yksi haasteemme, Sipilä totesi.