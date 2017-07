Juha Sipilä HS:lle: Kiky-sopimuksesta saatu todella paljon kiitosta

Pääministeri Juha Sipilän mukaan hallituksen tavoitteessa nostaa työllisyys 72 prosenttiin mennään koko ajan oikeaan suuntaan.

"Nyt olemme vasta nähneet kunnollisia viennin kasvulukuja. Kyllä se ryhtyy työllisyydessäkin näkymään”, Juha Sipilä sanoo Helsingin Sanomille.

Työllisyyttä parantavina investointikohteina Sipilä mainitsee matkailun ja biolaitokset. Esteenä ovat hänen mukaansa alueelliset ongelmat työvoiman saatavuudessa.

Palkansaajien koeajan jatkaminen ja takaisinottovelvoitteen lyhentäminen ovat Sipilän mukaan olleet hyviä keinoja madaltaa pienyritysten kynnystä ihmisten työllistämiseen. Työaikaa pidentänyt kilpailukykysopimus (kiky) on alentanut työn hintaa.

”Kiky-sopimuksesta puhutaan mitä puhutaan julkisuudessa, mutta kun puhun siitä yritysten kanssa, saan siitä todella paljon kiitosta.”

Pääministeri korostaa sosiaaliturvan uudistamisen merkitystä digitalisaation aikakaudella. Hallitus on perustanut työryhmän eriarvoistumisen ehkäisemiseksi. Kyseessä on valmistelu, jonka on tarkoitus jatkua tulevalla hallituskaudella.

”Toimeentulo on pystyttävä rakentamaan monesta eri työtehtävästä, ja rinnakkaisistakin työtehtävistä ja lyhyemmistä pätkistä. Todennäköisesti toimeentulo muodostuu jatkossa osalla suomalaisista sillä tavalla, että siinä on osa perustulotyyppistä ja erilaisista työtehtävistä muodostuvaa lisää päälle”, Sipilä sanoo.