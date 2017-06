Näin Juha Sipilä perustelee, miksi ministerisalkkujakoa ei muutettu

Europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon valitsemisesta perussuomalaisten puheenjohtajaksi seurannut hallituskriisi on ohi.

– Tänään me olemme palanneet normaaliin päiväjärjestykseen. Putsattu kalenteri on palautettu tästä eteenpäin siksi, miksi on sovittu, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi saapuessaan eduskuntaan.

Sipilä on menossa huomenna farmarinäyttelyyn ja sen jälkeen Arktiseen kokoukseen Ouluun.

Eilen Sipilä oli viemässä hallituksensa eronpyyntöä tasavallan presidentille Sauli Niinistölle, mutta hän teki u-käännöksen vähän ennen saapumistaan Naantalin Kultarantaan.

Ratkaiseva käänne oli se, kun 20 perussuomalaisten kansanedustajaa ilmoitti dramaattisesti eroavansa perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja muodostavansa uuden eduskuntaryhmän. Joukossa olivat mukana kaikki PS:n ministerit.

Ryhmä ilmoitti olevansa valmis jatkamaan Sipilän hallituksessa samalla kokoonpanolla ja samalla ohjelmalla.

Kokoomuksella tuplasti enemmän kansanedustajia

Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmässä on lähes puolet vähemmän kansanedustajia kuin perussuomalaisten eduskuntaryhmässä aiemmin. Kokoomuksella ja perussuomalaisilla oli kummallakin 37 kansanedustajaa ja yhtä monta ministeriä.

Nyt kokoomus on hallituksen toiseksi suurin ryhmä 37 kansanedustajalla ja Uusi vaihtoehto vasta kolmanneksi suurin 20 kansanedustajallaan. Silti kummallakin on jatkossa yhtä monta ministeriä.

Sipilä myönsi, että ministerisalkkujen jaosta oli keskusteltu keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmien sisällä.

– Itse perustelin sitä jatkuvuudella. Jos salkkujakoa olisi muutettu, prosessikin olisi ollut toinen. Itse perustelin sitä myös sillä, että kyllä nuo jotka tämän päätöksen tekivät, aika kovan uhrauksen tekivät tässä yhteydessä.

Mikäli salkkujakoa olisi muutettu, Sipilä olisi joutunut jättämään hallituksensa eronpyynnön. Kun salkkujakoa eikä hallitusohjelmaa muutettu, Sipilä vältti hallituksensa eronpyynnön.

– Valtiosääntöoppineiden perustelu sille, että eduskunnassa parlamentaarinen tuki kapenee, niin se ei ole edellytys sille (eronpyynnölle), mutta jos ministeristössä tapahtuu merkittävä muutos tai ohjelmassa tapahtuu merkittävä muutos tai uusi ryhmä tulee nykyisen lisäksi (hallitukseen), merkittävät muutokset täytyy viedä eroprosessin kautta, Sipilä selvitti.

Sipilä kertoi eilen kysyneensä valtiosääntöoikeuden emeritus professorilta Mikael Hidéniltä ja eduskunnan eläkkeelle jääneen pitkäaikaisen pääsihteeriltä Seppo Tiitiseltä kantaa asiaan.

– Koska ministereiden määrä ja nimet pysyvät samoina, niin he (valtiosääntöoppineet) arvioivat, että se menee vain tukipohjan muutoksena ja suosittelivat tiedonannon ja luottamusäänestyksen kautta etenemistä. Itselleni se oli itsestäänselviö, että tulen tiedonannon antamaan.

Suomen etu menee salkkujaon edelle

Sipilä perusteli keskustan ja kokoomuksen päätymistä tällaiseen ratkaisuun sillä, että hyvällä mallilla olevan talouskehitys ja työllisyyskehitys saadaan jatkumaan ja meneillään olevat uudistukset maaliin.

Hänen mielestään ei ole myöskään Suomen etu, että tulee pidempi epävarmuuden aika.

– Se, miten valtaa jaetaan ministerisalkuissa, katson Suomen edun sen edelle. Tällä tavalla perustelin sen myös omalle ryhmälleni, Sipilä kertoi.

Sipilä kertoi, että on sovittu, että varapääministerin paikka siirtyy toiseksi suurimmalle ryhmälle eli kokoomukselle. Sipilän mukaan muutoksen tekeminen ei kuitenkaan ole "tärkein eikä tämän päivän asia".

– Tehdään ne muutokset sitten rauhassa. Toistaiseksi se on Timo Soini.

Sipilä sanoi, että tavoitteena on jatkaa tällä hallituspohjalla eduskuntavaaleihin saakka.

Pääministerin tiedonanto annetaan eduskunnalle todennäköisesti ensi maanantaina kello 12. Samalla viikolla eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta.

– Silloin tälle prosessille tulee viimeinen piste, Sipilä totesi.