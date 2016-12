Juha Sipilä vetoaa Yle-kohussa journalistin ohjeisiin: Tätä oikeuttani olen käyttänyt

Sdp:n Antti Rinne kysyi pääministeri Juha Sipilältä (kesk.) eduskunnan kyselytunnilla viime päivien Terrafame- ja Yle-kohusta.

Antti Rinteen mukaan päättäjien tekemisistä ja sitoumuksista kertominen mediassa on äänestäjien oikeus ja päättäjien etu. Länsimaiseen demokratiaan ei hänen mukaansa kuulu, että median pitäisi nauttia pääministerin luottamusta, ja pääministerin epäily valtiollisen median painostamisesta on erittäin vakava asia.

Antti Rinteen varsinainen kysymys oli "miksi olette Suomen pääministerinä yrittäneet painostaa Suomen Yleisradiota teitä koskevassa uutisoinnissa"?

Juha Sipilä vastasi sanatarkasti näin:

– En ole painostanut Yleä. En ole yrittänytkään vaikuttaa heidän juttujensa sisältöön.

– Se että journalistien ohjeissa 21. pykälä kuuluu sillä tavalla, että "jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat hänet erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle on varattava tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä". Tätä oikeuttani olen perännyt.

– Mistään muusta tässä ei ole kysymys. Pääministerin luottamusta ei esimerkiksi Yle tarvitse, se on päivänselvä asia, enkä missään tapauksessa aseta lehdistönvapautta tai sananvapautta kyseenalaiseksi. Mutta minullakin on oikeuteni.

Jotain ihan muuta

Jatkokysymyksessään Antti Rinne sanoi, että pääministerin pitäisi toimia arvovaltansa mukaisesti "mutta teidän toimintanne on ollut jotain ihan muuta". Rinne puhui useista viesteistä Ylelle, joissa syytettiin Yleä puolueellisuudesta.

– Teidän toimintanne riippumatonta mediaa kohtaan on koettu painostamisena, ja se on erittäin vakava asia. On myös kummallista, että pääministeri laittaa arvovaltansa peliin, koska itseä koskea uutisointi ei miellytä, Antti Rinne sanoi.

Hän kysyi, eikö Sipilä todellakaan näe toiminnassaan mitään Suomen pääministerille moitittavaa.

Juha Sipilä vastasi toteamalla viestin keskeisimmän sisällön olevan se, että "olin sitä mieltä, että toimittajan olisi pitänyt varata minulle samassa yhteydessä mahdollisuus vastata tähän vakavaan väitteeseen, joka tähän juttuun sisältyi".

– En millään tavalla puutu sen itse jutun sisältöön, muuta kuin että minua olisi siinä yhteydessä pitänyt kuulla, Juha Sipilä sanoi.

– Mitä tulee itse sähköpostiviestintään: ehkä olisin voinut jättää kansalaispalautteen, esimerkit siitä, lähettämättä toimittajalle. Ja olen sitä eilen pahoitellut.