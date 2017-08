Juha Sipilä: Suomesta palautettavien radikalisoitumiseen täällä puututaan

Pääministeri Juha Sipilä pohtii turvapaikanhakijoiden radikalisoitumisen estämisen keinoja. Verkkouutiset haastatteli Sipilää keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Savonlinnassa.

Sinisten/Uuden vaihtoehdon ministeri Sampo Terho esitti maanantaina terroristilakeja Suomeen Juha Sipilä kertoo juuri selvittäneensä Terhon kanssa, että "tässä meillä on mietinnän paikka".

– Mitä me voimme tehdä kielteisen turvapaikkapäätöksen ja palautuksen, tai jos palautuspäätös on valituksessa: sen prosessin, välissä? Se on ihmisille erittäin herkkä paikka, Juha Sipilä sanoo.

– Missä se aika vietetään, mitä silloin tehdään ja niin edelleen. Tässä ei nyt ollut vielä sisältöä tässä (Terhon) ehdotuksessa, hän huomauttaa.

Sipilän mukaan jo nyt on "putkessa tiedustelulainsäädäntö, joka ilman muuta auttaa poliisia näiden tapausten ennaltaehkäisyssä".

– Jos pystyisimme jollain tavalla estämään radikalisoitumiskehityksen paikan päällä - sitä minusta pitää miettiä. Onko tuo se keino, mikä sen lain nimi on, sitä pitää avoimesti miettiä, Sipilä pohtii.

– Miten tämä prosessi saadaan toimimaan niin, että ne jotka hyväksikäyttävät järjestelmää, saadaan nopeammin palautettua? Vuonna 2015 tulleistakaan enemmistö ei ole saanut turvapaikkaa, tai ainakin ensimmäisen asteen viranomaispäätös on kielteinen.

Sipilän mukaan asiassa on monta ulottuvuutta.

– Minulla on ajatus miten se pitkässä juoksussa ratkaistaan, mutta nyt tähän akuuttiin tilanteeseen..., Juha Sipilä sanoo.

– Onhan se, jos olet vuoden toimettomana, kyllä siinä tulee altistus erilaisille vaikutteille. Joillekin se tulee negatiivisina vaikutteina. Syrjäytymiskehityksessä yksi vuosi on jo aika paljon. Siinä voidaan tehdä.

Vuoden välitilassa oleminen altistaa pääministerin mukaan syrjäytymiselle ja erilaisille vaikutuksille.

– Olemme lisänneet oikeusasteisiin resursseja ja hajauttaneet päätöksentekoa, jotta se olisi mahdollisimman nopeaa, mutta kuitenkin säilytettäisiin laatu päätöksenteossa. Pitääkö sille tehdä muuta? Kyllähän nytkin kestää puoli vuotta, kun valitus tulee sisään ja päätös tulee ulos, Juha Sipilä miettii.

– Se on vastaanottokeskuksessa hurjan pitkä aika odottaa, epätietoisena siitä tuleeko palautus vai saako paikan. Ne ovat herkkiä aikoja. Meidän on varmasti mietittävä, mitä siinä vaiheessa voi tehdä, vielä enemmän.