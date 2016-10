Juha Sipilä Venäjän sotalaivojen tulosta: Kaluston lisääntyminen ei ole hyvä suunta

Pääministeri Juha Sipilä kommentoi keskiviikkona tietoa Venäjän Itämerelle tuomista huippumoderneista korveteista.

Ydinaseita kuljettamaan kykenevät laivat muuttavat asiantuntijoiden mukaan sotilaallista tasapainoa Itämerellä.

– Tästä meillä oli hyvissä ajoin etukäteisinfo. Eli mitenkään yllätyksenä tämä ei meille tullut, Juha Sipilä sanoi.

– Mutta kyllä tämä on meille merkki siitä, että Venäjän aktiivisuus tällä alueella on lisääntynyt ja se näkyy tälläkin tavalla, että kalustoa tänne siirretään.

Hänen mukaansa "suomalaisten ei pidä tästä huolissaan olla".

– Mutta kyllä se kertoo siitä lisääntyneestä aktiivisuudesta ja ehkä jonkin verran myös jännityksen lisääntymisestä, mistä on merkkejä eri yhteyksissä aiemminkin ollut, ja lentoliikenteen piirissä nähty jo vuoden ajan.

Sipilä ei halua tulkita asiaa.

– Se on osa toimia joita tällä alueella on tapahtunut sekä Venäjän toimesta että muidenkin toimesta. Kalustoa alueelle on siirretty, mikä ei tietenkään sinänsä ole mikään hyvä kehityssuunta.

Pääministerin mukaan "monenlaista kalustoa tässä tietenkin on liikkunut, sekä ilmassa että merellä".

– Nämä ovat periaatteessa varsin raskastikin aseistettavia yksikköjä jotka nyt ovat liikkellä, hän totesi.