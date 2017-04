Juha Sipilä: Minulle on ihan sama, kenen ansiota Suomen käänne on

Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kaikkonen sanoi eduskunnan kyselytunnilla olevan pakko muistella menneitä, nyt hallitusta moittivan Sdp:n edellistä hallituskautta ja työllisyyskehitystä.

– Tavoitteena silloin hallituksella 2011 oli 100 000 uutta työpaikkaa, 100 000 uutta työpaikkaa oli tavoite. Miten kävi? 100 000 työpaikkaa menetettiin tuolla kaudella, Antti Kaikkonen totesi.

– Tässä suhteessa, jos tämä hallitus on viimeinkin saanut käänteen aikaiseksi ja talous kasvaa, työllisyys paranee, niin en minä ihan hirveästi lähtisi moittimaan tai mestaroimaan siitä suunnasta tässä asiassa, mutta toki debatti on aina paikallaan.

Sdp:n Krista Kiuru vastasi, että "on selvää, että me kaikki tiedämme, että työllisyydessä tapahtui käänne, ja se käänne tapahtui 2015 keväällä, josta nyt hallitus puhuu niin sanotusti hyvänä uutisena".

– Minustakin se oli hyvä uutinen, että näin tapahtui, mutta me emme haluaisi tyytyä vain siihen, että me katsomme menneeseen, vaan nyt pitäisi ottaa askeleita ja uusia toimia tulevaisuuteen, Krista Kiuru sanoi.

Myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan "tämäkin asia on menossa selvästi hyvään suuntaan, kun nyt käydään keskustelua siitä, kenen ansiota tämä käänne on".

– Minulle on ihan sama, kenen ansiota käänne on, kunhan Suomi voittaa ja työtön saa töitä. Aivan sama, kenen ansiota se on, Juha Sipilä sanoi.

– Ovatko työllisyys ja kasvu ykköstavoitteita hallituksen puoliväliriihessä? Kyllä ovat, mutta siellä on myöskin toinen tavoite. Suomi ei nimittäin ole kunnossa pelkästään sillä, että me saamme julkisen talouden kuntoon, vaan meidän pitää saada tämä eriarvoistumiskehitys pysäytettyä, hän jatkoi.

Hänen mukaansa työllisyyskorin lisäksi hallituksella on välittämisen kori. Kolmantena kokonaisuutena on turvallisuuden kokonaisuus.

– Se neljäs (kori) on se, että viemme määrätietoisesti Suomen uudistukset loppuun. Suomi on ollut pitkään uudistamatta, ja meidän täytyy löytää viimeiset ratkaisut siihen, että Suomi jatkaa uudistamisen polulla.