Tätä ei nähty tv-lähetyksessä - Juha Sipilä: Suomen käänne on tapahtunut

Eduskunnan kyselytunnin torstaina uskottiin jo loppuneen. Aivan lopussa, kellon oltua jo yli 17, varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) kuitenkin antoi vielä yhden kysymyksen.

Suoran televisiolähetyksen katsojat eivät ajankohdasta johtuen enää tätä nähneet.

Kysymyksen sai keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Salista kuului humoristista mutinaa "Lindtmanin listasta" ja "Kaikkosen listasta".

– Välillä tuntuu siltä, että keskustelua meillä Suomessa hallitsee kaikkinainen pessimismi. Ei muuten vähiten täällä eduskunnan kyselytunnilla, Antti Kaikkonen aloitti.

– On totta kyllä, että työttömyyttä on Suomessa edelleen liikaa ja että kaikilla ei mene hyvin. Mutta. Yhä enemmän on merkkejä siitä, että Suomen suunta on vihdoin kääntymässä parempaan suuntaan. Tällä hetkellä talous kasvaa ja työttömyys alenee.

Keskustaryhmyri mainitsi esimerkkeinä tämän viikon uutiset Kemijärveltä, Pietarsaaresta kuin Uudestakaupungistakin. Kaikkonen kysyi pääministeriltä, mistä hyvät uutiset hänen mielestään kertovat.

Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä vastasi.

– Minusta nämä viimeaikaiset uutiset kertovat siitä, että käänne on tapahtunut, Juha Sipilä sanoi.

– Myös viimeaikaiset talouskasvuluvut kertovat noin puolentoista prosentin, 1,4 prosentin kasvusta tällä kolmannella neljänneksellä. Se on jo tilanteeseen nähden hyvä luku.

Tällä kasvutasolla työttömyyskin alkaa pääministerin mukaan kääntyä laskuun.

– Työtä on paljon. Meillä on positiivisia signaaleja, niin Uudestakaupungista, Kemijärveltä kuin muistakin kohteista, Pietarsaaresta on biojalostamoinvestointi. Meillä on kolmisenkymmentä biojalostamohanketta tuolla temmissä (työ- ja eläinkeinoministeriö) käsiteltävänä, ja niin edespäin.

– Uskon että suomalaisten yritysten ja suomalaisten usko tulevaisuuteen on pikku hiljaa palautumassa. Tämä rupeaa pikku hiljaa näkymään meidän työllisyysasteessa ja työttömyyden vähenemisessä.

Pääministeri toivoi, että näitä työpaikkauutisia tulee lisää "tuhat päivässä, kaksi parhaassa päivässä".