Anni Sinnemäkikin haluaa vihreiden pormestariehdokkaaksi Helsingissä

Anni Sinnemäki on julkaissut Facebook-profiilissaan hakemuksensa vihreiden pormestariehdokkaaksi Helsingissä kevään kuntavaaleissa. Sinnemäki on toiminut viimeiset kaksi vuotta Helsingin kaupunkisuunnittelun ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajana.

Vihreiden toinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ilmoitti viime viikolla hakevansa vihreiden pormestariehdokkuutta. Sauri vastaa apulaiskaupunginjohtajana Helsingin rakennus- ja ympäristötoimesta.

– Helsingin on mahdollista vihreiden johdolla olla menestyvä, tasa-arvoinen kaupunki, jossa huolehditaan lasten ja nuorten hyvästä koulutuksesta, jossa annetaan uusia mahdollisuus ihmisille, joiden elämässä asiat ovat menneet huonosti ja jossa torjutaan ilmastonmuutosta yhdessä muiden edelläkävijöiden kanssa, Sinnemäki kirjoittaa.

Hänen mukaansa muutokset Helsingissä ovat viime vuosina tapahtuneet ennen kaikkea vihreiden aloitteesta.

– Vihreiden johtama Helsinki ammentaa energiaa kaupunkilaisten omista aloitteista ja vastuusta. Helsinki on kaupunki jossa ihmiset taustastaan riippumatta voivat ponnistella kohti omaa hyvää elämäänsä. Helsinki ei ole rasismin kyllästämä kaupunki, vaan sellainen jossa ihmisillä on tilaa olla sitä mitä he ovat, Sinnemäki linjaa.