Pyöräilyä ja ilmastonmuutosta Anni Sinnemäen pormestarivaalivideolla

– Helsinki on tulijoiden kaupunki. Tänne tullaan toteuttamaan unelmia. Ilmassa on toiveikkuutta joka tekee kaupungin rakentamisesta innostavaa. Mä haluan olla tekemässä Helsinkiä, joka toivottaa jokaisen tervetulleeksi. Kasvava kaupunki on houkutteleva myös yrityksille. Me luodaan Helsinki joka torjuu ilmastonmuutosta ja tarjoaa tasa-arvoista koulutusta kaikille. Huomisen Helsingistä päätetään nyt.

Näin toteaa Helsingin vihreiden pormestariehdokas apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki voiceoverina mainosvideollaan. Siinä hänet nähdään muun muassa pyöräilysillalla, Suomenlinnan lautalla, metron rullaportaissa ja juomassa kahvia.