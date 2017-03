Anni Sinnemäki MTV:lla: Kokoomukselle autot ovat vähän liian rakkaita

Pääkaupungin vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäkeä haastatteli MTV3:lla ohjelmassaan Peter Nyman.

Anni Sinnemäki sanoi olevansa iloinen, että kokoomus asetti ehdokkaakseen Jan Vapaavuoren, joka korostaa olevan tärkeää kuka Helsinkiä johtaa.

– Toisaalta ajattelen, että tämä on mahtava tilaisuus, jossa helsinkiläiset voivat valita sellaisen eurooppalaisen ilmastonmuutoksen edelläkävijäkaupungin, sellaisen kaupungin joka on tasavertainen, joka toivottaa ihmiset tervetulleeksi, jossa yritykset viihtyvät koska täältä on helppo rekrytoida koulutettua työvoimaa, Anni Sinnemäki sanoi.

Peter Nyman kysyi väliin "sekö yhdistää teitä?".

– ...se on se vihreiden vaihtoehto. Ja mä pelkään, että jos kokoomus saa sen suurimman puolueen aseman, että he jarruttavat sitä tämän päivän elävän modernin kaupungin kehitystä. Koska heille esimerkiksi autot ovat vähän liian rakkaita, Sinnemäki jatkoi.