Näin Anni Sinnemäki on sanonut suurmoskeijahankkeesta

Viime viikolla herättivät suurta huomiota Helsingin vihreiden pormestariehdokkaan Anni Sinnemäen lausunnot suurmoskeijasta pääkaupunkiin.

Näin Anni Sinnemäki vastasi suurmoskeijaa koskevaan kysymykseen viime torstaina IS:n vaalitentissä:

– Helsingissä on varmaan noin 30 moskeijaa ja olen itse sitä mieltä, että jossain vaiheessa voidaan rakentaa rakennus, joka on alun perinkin tarkoitettu moskeijaksi, Anni Sinnemäki sanoi.

– Sitten tämä keskusteltu suurmoskeija, niin se on itse asiassa hanke joka on tehnyt tontinvaraushakemuksen, josta selvitykset ovat kesken ja josta päätöstä ei ole, eikä itselläni ole siihen lopullista kantaa. Saatan itse olla siinä vielä jossain vaiheessa esittelijäkin enkä siksikään tässä vaiheessa ota kantaa.

– Mutta periaatteessa moskeijan voi kyllä rakentaa Helsinkiin, koska meillä on sekä muslimiväestöä että moskeijoita, hän jatkoi.

Twitterissä Anni Sinnemäki totesi tämän jälkeen lauantaina alla näkyvällä tavalla, että "emme kyllä ole ajaneetkaan" suurmoskeijaa Helsinkiin.

Apulaiskaupunginjohtajana Anni Sinnemäki on joutunut ottamaan asiaan aiemminkin kantaa. Näin hän on sanonut suurmoskeijahankkeesta julkisuudessa:

* Anni Sinnemäki: Moskeijan rakentaminen Helsinkiin on luontevaa (Helsingin Sanomat 27.5.2015)

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen (vihr) mukaan Helsingin muslimiyhteisö on kasvanut sen verran suureksi, että Helsingin kaupunki haluaa etsiä kaupungista näkyvän ja arvokkaan paikan moskeijalle.

"Meillä on suuri määrä kirkkoja ja esimerkiksi synagoga, joten tuntuu luontevalta, että meillä olisi myös moskeijaksi varta vasten rakennettu rakennus", Sinnemäki sanoo.

* HS uutisoi Anni Sinnemäen kommentit myös seuraavana päivänä otsikolla Sinnemäki: Moskeija sopii Helsinkiin

(Helsingin Sanomat 28.5.2015)

* - Kaupunki ei sinänsä ota kantaa uskonnollisten, eri tavalla ajattelevien yhteisöjen eroihin. En kuitenkaan usko, että yhden moskeijan rakentaminen olisi ratkaiseva tekijä jännitteiden luomisessa, Sinnemäki sanoo.

– Meillä ei ylipäätään ole merkkejä erittäin vakavasta skismasta sunnien ja shiiojen välillä enkä usko, että moskeija niitä pystyisi synnyttämään. (MTV 13.8.2015)

* Helsingin Sanomien pormestarikoneessa Anni Sinnemäki ei ottanut kantaa suurmoskeijaan. (Helsingin Sanomat 23.2.2017)

* Helsingin Sanomien vaalikoneessa Anni Sinnemäki vastaa, että "kasvavan muslimiväestön tarpeisiin on Helsingissä perustettu useita kymmeniä moskeijoita. Uuden moskeijan rakentaminen Helsinkiin on puolestani mahdollista, mutta konkreettisen suurmoskeijahankkeen suunnitteluvarauksen valmistelu on vielä kesken Helsingissä, enkä siksi ota hankkeeseen lopullista kantaa. Esimerkiksi rahoitukseen liittyviä kysymyksiä on vielä arvioitava ennen kuin hanke on valmis päätöksentekoon".