Sinilevä runsastunut järvillä, merialueilla pintakukintoja

Sinilevää on havaittu useammalla järvellä kuin edellisellä viikolla. Levätilanne järvien valtakunnallisilla seurantapaikoilla on kuitenkin ajankohdalle tyypillinen pitkänajan keskiarvon perusteella.

Järvillä hieman sinilevää on havaittu 29 havaintopaikalla ja runsaasti kuudella Etelä-Suomen havaintopaikalla. Erittäin runsas sinileväesiintymä on raportoitu kolmella havaintopaikalla. Kansalaisilta Järvi-Meriwikiin saaduista kymmenistä havainnoista 11 tapauksessa on havaittu sinilevää. Näistä neljässä levää on ollut runsaasti tai erittäin runsaasti.

Lämmin sää suosii sinilevien kasvua ja ne kertyvät veden pinnalle tyynellä säällä. Yleensä sinilevää ja leväkukintoja esiintyy järvillä runsaimmin elokuussa.

Järvien pintalämpötilat ovat edelleen pääasiassa 1–2 astetta viileämpiä kuin tyypillisesti tähän aikaan elokuussa. Maan etelä- ja keskiosassa pintaveden lämpötilat ovat 17–20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 17–18 astetta ja Lapissa enimmäkseen 11–15 astetta.

Merialueilla pintakukintoja

Alkuviikosta sinilevien pintakukintoja esiintyi edelleen paikoin eteläisellä Selkämerellä, Itämeren pääaltaan pohjoisosassa ja läntisellä Suomenlahdella.

Kansallisen leväseurannan havaintopaikoista hieman sinilevää on havaittu itäisellä Suomenlahdella, sekä pohjoisen Saaristomeren ja eteläisen Selkämeren rannikolla.

Lisäksi läntisen Suomenlahden rannikolla Upinniemen alueella on havaittu paikallinen, mutta runsas Heterocapsa triquetra -panssarisiimalevän esiintymä. Runsaana esiintyessään levä värjää veden punaruskeaksi, mutta sen ei ole todettu olevan haitallinen ihmisille tai Itämeren eliöstölle.

Pintaveden lämpötila Suomenlahdella on nyt 12–19 astetta, Saaristomerellä 16–19 astetta ja Pohjanlahdella 14–17 astetta. Suomenlahden rannikon paikoin alhaiset lämpötilat ovat seurausta tuulen aiheuttamasta syväveden kumpuamisesta pintaan.