Järvissä sinilevää keskimääräistä vähemmän, merialueilla kukinnat jatkuvat

Sinilevää on havaittu useammalla järvellä kuin edellisellä viikolla. Järvien valtakunnallisilla seurantapaikoilla tehtyjen havaintojen perusteella sinilevää esiintyy kuitenkin edelleen pitkänajan keskiarvoa vähemmän.

Järvillä hieman sinilevää on havaittu 28 havaintopaikalla ja runsaasti neljällä Etelä-Suomen havaintopaikalla. Kansalaisilta Järvi-Meriwikiin saaduista kymmenistä havainnoista 28 tapauksessa on havaittu sinilevää. Näistä kahdessa levää on ollut erittäin runsaasti.

Lämmin sää suosii sinilevien kasvua ja ne kertyvät veden pinnalle tyynellä säällä. Yleensä sinilevää ja leväkukintoja esiintyy järvillä runsaimmin elokuun alkupuolella.

Järvien pintalämpötilat ovat edelleen 1-2 astetta viileämpiä kuin tyypillisesti tähän aikaan elokuussa Pohjois-Suomea lukuun ottamatta. Maan etelä- ja keskiosassa pintaveden lämpötilat ovat 18-20 astetta ja Lapissa enimmäkseen 14-18 astetta.

Sinileväkukintoja on edelleen Selkämeren, Ahvenanmeren, Itämeren pääaltaan pohjoisosan ja Suomenlahden avomerialueilla. Kansallisen leväseurannan havaintopaikoista Lounais-Suomen rannikolla Raumalla, Kustavissa ja Turussa, sekä itäisellä Suomenlahdella Pyhtäältä Virolahdelle on havaittu hieman levää.

Lisäksi Iistä ja Inkoosta on tullut kansalaishavainnot runsaasta levämäärästä ja sinilevää on havaittu useilla Helsingin ja Espoon uimarannoilla.

Pintaveden lämpötila Suomenlahdella on nyt noin 16-18 astetta, Saaristomerellä 19 astetta ja Pohjanlahdella noin 14-17 astetta.

Viime päivinä Hämeen alueella on tullut useita ilmoituksia ruskeaksi värjäytyneistä järvivesistä, joita aiheuttaa suopursuruostesienen itiöt. Myös Turun saaristossa useilla rannoilla on tavattu samaisten itiöiden muodostamia ruskeita, kellertäviä tai ruosteenpunaisia lauttoja.

Suopursuruostesieni on terveydelle vaaratonta. Runsaasti itiöitä sisältävä uimavesi saattaa kuitenkin aiheuttaa uimarille samanlaisia silmäoireita kuin siitepölylautat.