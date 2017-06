Sinilevien määrät yhä vähäisiä

Sisävesillä viidellä havaintopaikalla on havaittu hieman sinilevää. Koko Suomen rannikkoalueella ja avomerellä levämäärät ovat hyvin vähäisiä. Pintavedet ovat tavanomaista viileämpiä.

– Sinilevää on havaittu järvillä edelleen hyvin vähän, mikä on tyypillinen alkukesän tilanne. Hieman sinilevää on havaittu vain viidellä valtakunnallisella havaintopaikalla. Kolmella järvellä sinilevää on havaittu jo edellisellä viikolla. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevien pintakukintoja ei ole todettu, sanoo limnologi Sari Mitikka Suomen ympäristökeskuksesta.

Pintavedet ovat tavanomaista viileämpiä. Pintaveden lämpötila on pääosassa maata 12-16 astetta ja Lapissa 8-12 astetta. Lounais-Suomessa vesi on hieman lämpimämpää. SYKEn ennusteen mukaan vedet lämpenevät viikonloppuna Etelä- ja Keski-Suomessa 16-20 asteeseen, mikä edistää sinilevien kasvua.

Sinilevämäärät ovat koko Suomen rannikkoalueella ja avomerellä hyvin vähäiset.

– Tilanne on vuodenaikaan nähden normaali. Sinilevien odotetaan lisääntyvän vasta kun meriveden pintalämpötila nousee yli 15 asteen, johtava tutkija Harri Kuosa Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Kunnon kesähelteitä ei edelleenkään odoteta, joten meriveden lämpötila nousee hitaasti. Tällä hetkellä pintalämpötilat vaihtelevat ulappa-alueilla Perämeren viidestä asteesta Itämeren pohjoisosien runsaaseen 11 asteeseen. Rannikolla vedet ovat jonkin verran lämpimämpiä.