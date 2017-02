Pelkona sikarutto - Näkyvä tiedotus eläintautiriskeistä Suomen rajanylityspaikoille

Tavoitteena on lisätä epidemia-alueilta saapuvien matkustajien tietoisuutta afrikkalaisen sikaruton leviämistavoista ja ehkäistä taudin rantautuminen maahan.

Maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä keskeiset rajat ylittävän liikenteen toimijat kokoontuivat tiistaina keskustelemaan afrikkalaisen sikaruton torjumisesta. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) käynnistämällä prosessilla haetaan yhteistä näkemystä ja hyviä keinoja eläintautiviestinnän näkyvyyden parantamiseksi kriittisillä rajanylityspaikoilla.

Nyt käynnistetyn yhteistyön tärkein tavoite on tehostaa erityisesti afrikkalaisen sikaruton torjuntaa. Afrikkalainen sikarutto on levinnyt hälyttävästi Baltian maissa, ja metsästys- tai luontomatkat infektoituneille alueille sekä matkustajien mukanaan tuoma villisianliha ovat todellinen riski taudin leviämiselle myös Suomeen.

– Suomella on poikkeuksellisen hyvän eläintautitilanteensa vuoksi mahdollisuus viedä elintarvikkeita jopa tiukimmin kontrolloituihin maihin. Afrikkalaisen sikaruton leviäminen maahan muuttaisi tilannetta ratkaisevasti ja aiheuttaisi toimialan arvion mukaan vähintään 150 miljoonan euron tappion. Meillä on suuri huoli siitä, että matkustajat voivat tahtomatta ja tietämättä tuoda taudin mukanaan maahan, sanoo Tiilikainen.

Myös itärajan yli maahan tulevat luonnonvaraiset villisiat saattavat levittää taudin Suomeen. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee sikojen ja tarhattujen villisikojen ulkonapitokieltoa tai vaihtoehtoisesti kaksoisaitauksia kosketusyhteyden välttämiseksi luonnonvaraisten villisikojen kanssa. Rajoitukset tulisivat koskemaan tiloja, jotka sijaitsevat sadan kilometrin vyöhykkeellä itärajasta.

Tavoitteena on myös Suomen villisikakannan vähentäminen, minkä vuoksi on tehty helpotuksia pyyntiä koskeviin säädöksiin ja villisikakannan arviointi on annettu Luonnonvarakeskuksen tehtäväksi.

– Tilanne on nyt poikkeuksellisen vakava ja näkyvää tiedotusta on saatava lisää. Yhteistyössä löydämme varmasti parhaat käytännöt leviämisriskin torjumiseksi, uskoo Tiilikainen.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti ja yksi vakavimmista sikataloutta uhkaavista taudeista Euroopassa. Tauti on levinnyt luonnonvaraisten villisikojen välityksellä ja ihmisen toiminnan kautta Suomen lähialueille Venäjälle ja Baltiaan. Taudin leviäminen maahan olisi merkittävä takaisku suomalaisen sianlihan viennille. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen.