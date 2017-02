Uudet ammattitutkinnot yhdistelevät vanhojen tutkintojen osaamisalueita

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on allekirjoittanut asetuksen mittavasta ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistuksesta. Ammatillisten tutkintojen määrä vähenee nykyisestä 351 tutkinnosta 164 tutkintoon.

Uuden tutkintorakenteen tarkoituksena on vahvistaa osaamista ja vastata nopeammin työelämän muutokseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen.

– Tulevaisuuden työelämä edellyttää nykyistä laaja-alaisempaa osaamista. Ammatteja katoaa, uusia syntyy. Jos koulutamme liian kapeasti, osaaminen ei kanna työelämän muutostilanteissa. Nykyisestä siiloutuneesta tutkintorakenteesta siirrytään laaja-alaisimpiin tutkintoihin, joiden sisällä on mahdollista rakentaa yksilöllisiä polkuja oman osaamisen kehittämiseen, Grahn-Laasonen sanoo.

Tutkintojen määrä puolittuu, mutta opiskelijan mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin tutkinnon sisällä kasvavat huomattavasti nykyisestä.

– Työelämän muutokseen on vuosien saatossa vastattu aina luomalla uusi tutkinto. Se on johtanut siihen, että meillä on 351 erilaista tutkintoa, joista osa ei ole enää tätä päivää, saati tulevaisuutta. Joustavuus lisääntyy, mutta tutkintojen osaamisvaatimuksista ei tingitä. Tulevaisuudessa meidän on huolehdittava entistä vahvemmin siitä, että jokainen nuori ja aikuinen saa riittävän vahvat tiedolliset ja taidolliset valmiudet elinikäiseen uuden oppimiseen, ministeri lisää.

Uutena tutkintona muodostetaan esimerkiksi koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto, johon yhdistetään osaamista hissiasentajan, koneenasentajan, kotitalouskoneasentajan, kunnossapidon, rautatiekaluston kunnossapidon, teollisuusputkiasentajan ja tuulivoima-asentajan ammattitutkinnoista.

Tutkintorakenteen uudistus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaa ammatillisen koulutuksen reformia, jossa koko ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, rahoitus- ja ohjausjärjestelmä uudistetaan.

Asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta tulee voimaan 1.8.2017. Kaikki uudistuvat ja uudet tutkinnot on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2019 mennessä.