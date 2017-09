Presidentin matkan taustaa: Nämä merkittävät USA:n senaattorit kävivät vaivihkaa Suomessa

Tasavallan presidenti Sauli Niinistö puhui lauantaina Ylen Ykkösaamussa USA-vierailunsa taustasta.

- Se pitää tietysti ihan paikkansa, että Yhdysvalloissa on kiinnitetty huomiota varmasti siihen, että Suomi on ollut oikeastaan aika aktiivinenkin, jos ajattelemme esimerkiksi Itämeren turvallisuustilannetta. Ja huomasin tuossa kevään mittaan, tapasin Münchenissä jo varapresidentti (Mike) Pencen ja puolustusministeri (James) Mattisin. Ja sen jälkeen Mäntyniemessä kävi yhdysvaltalainen senaattorivaltuuskuntakin, Yhdysvaltojen joukkojen Euroopan komentaja, ja luulen että sitäkin kautta vähän on mennyt tietoa perille, että suomalaisten kanssa ehkä kannattaa keskustella, presidentti Sauli Niinistö kertoi.

Münchenissa pidettiin laaja turvallisuuskonferenssi helmikuussa. USA:n joukkojen Euroopan-komentaja Curtis Scaparrotti vieraili Suomessa elokuun alussa.

Mutta mikä oli yhdysvaltalainen senaattorivaltuuskunta, josta presidentti mainitsi?

Kyseessä olivat amerikkalaissenaattorit Thad Cochran, Alexander Lamar, John Kennedy ja Roy Blunt sekä edustajainhuoneen jäsenet Steny Hoyer ja Phil Roe. He kävivät Suomessa ilman otsikoita kesäkuun alussa osana Euroopan-vierailuaan.

Kävijöistä esimerkiksi Thad Cochran on USA:n senaatin tärkeän määrärahakomitean puheenjohtaja. Alexander Lamar pyrki presidenttiehdokkaaksi 1996 ja 2000. Steny Hoyer on edustajainhuoneen demokraattien ryhmäjohtaja. Hoyeria lukuun ottamatta muut mukana olleet ovat republikaaneja.