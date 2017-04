Simon Elo PS:n vaalitappion syistä: Samat naamat selittelevät kohujaan julkisuudessa

Perussuomalaisten kansanedustaja ja Perussuomalaisten Nuorten entinen puheenjohtaja Simon Elo sanoo Uuden Suomen blogissa, että puolueen valtakunnallinen tappio kuntavaaleissa selittyy useilla eri syillä.

"Selkein syy on hallituksen toimet Suomen talouden tasapainottamiseksi. Tämä ei ollut yllätys. Perussuomalaisetkin sanoi eduskuntavaaleissa että valtion velkaantuminen on taitettava. Isänmaan voitto on tässä puolueen tappio", Elo kirjoittaa.

Hän pitää keskeisinä syinä myös "omien keskinäistä riitelyä" ja "kohu-uutisia".

"Erityisesti nuoret naiset ovat sanoneet minulle, että heidän luottamustaan puolueeseen nakertaa nähdä samat naamat kerta toisensa jälkeen julkisuudessa selittelemässä tekemisiään. Tässä on peiliin katsomisen paikka, eikä peiliä voi syyttää, jos naama on vino. Media saattaa kohdella perussuomalaisia joskus muita puolueita ankarammin, mutta näitä nuoria naisia ei kiinnosta selittely, vaan oman toiminnan parantaminen."

Muina syinä hän pitää puolueen ja hallituksen viestintää sekä sitä, että moni miesäänestäjä jäi kotiin.

"Aiemmin olemme onnistuneet saamaan raavaat äijät äänestämään, joten tämäkin on mahdollista korjata määrätietoisella työllä", Elo sanoo.