Simon Elo: Vihreiden metsäteollisuuden tappolinja hävisi Euroopassa

– Tänään vihreiden meppi Heidi Hautala äänesti Euroopan parlamentin esitystä metsien laskennallisista hiilinieluista vastaan, jolla Suomen metsätalouden jatkuminen ja kehitys turvataan. Aivan käsittämätöntä, sanoo Simon Elo.

Suomen metsiä voidaan hyödyntää kestävällä tavalla. Tähän uskoi myös suurin osa europarlamentaarikoista, jotka äänestivät Suomen edun mukaisesti. Ratkaisu on kestävä myös Suomen metsäteollisuudelle, joka saa päätöksen ansiosta lisää investointeja Suomeen.

– Metsiemme käytön vaikeuttaminen omin toimin on kaiken järjen vastaista. Uusiutuva puu on tulevaisuuden raaka-aine. Öljypohjaisesta muovista halutaan jo eroon. Puu on uusi muovi. Ja energianlähteenä puusta on mahdollista saada paljon irti, Elo sanoo.