SDP:n entiset työministerit: Hallituksella käsissään kyseenalainen Suomen ennätys

SDP:n kansanedustajat ja entiset työministerit Tarja Filatov ja Lauri Ihalainen vaativat tiedotteessaan hallitukselta rytminvaihdosta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. He sanovat, että valitettavasti työllisyystilanne ei ole kokonaisuudessaan parantunut.

Filatov ja Ihalainen vetoavat hallitukseen, että se kevään kehysriihessään päättää pikaisista lisätoimista erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseksi.

– Hallituksella on käsissään kyseenalainen Suomen ennätys. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut ennätyslukemiin. Työttömistä 35 prosenttia on pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita. Hallitus ei ymmärrä pitkäaikaistyöttömyyden vakavuutta ja sitä, että hoitamattomana se uhkaa tulevaa kasvua ja työllisyyttä. Jopa nuoret ajautuvat nykyisin pitkään työttömyyteen. Suomella ei ole tällaiseen varaa, ex-ministerit sanovat.

Lisäksi Filatov ja Ihalainen vaativat hallitusta pelastamaan kuntien moniammatilliset palvelukeskukset.

– Hallituksen välinpitämättömyydestä kertoi se, että hallitus purkaa tuoreen lain moniammatillisista palvelukeskuksista. Niissä kunnat, työhallinto ja Kela ovat toimineet yhdessä ja rakentaneet työttömän tarpeista lähteviä palveluja ihmisille, joiden elämässä on työn puutteen lisäksi kosolti muita murheita. Työministeri Jari Lindström on linjannut, että kunnat eivät saa vetää palveluita. Samalla menetetään kuntien miljardin suuruiset panostukset pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Päätös on omituinen, koska hallitusohjelmassa luvattiin vahvistaa kuntien roolia. Tämä on surullinen päätös, koska kunnissa on osaavaa väkeä ja ne käyttävät miljardin pitkäaikaistyöttömien palveluihin. Päätös kasvattaa eriarvoisuutta.

Filatovin ja Ihalaisen mukaan on positiivista, että teollisuuden tuotanto on hienoisesti elpymässä ja talouskasvu on kääntynyt plussalle. Siitä huolimatta huolia heidän mukaansa riittää

– Työllisyys kokonaisuutenaan ei ole ikävä kyllä vielä kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen luvut kertovat, että miehiä oli työllisinä 30 000 enemmän ja naisia 32 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Jos naisten työllisyys heikkenee lisää, on riski, että osa naisista vetäytyy kokonaan työmarkkinoilta. Talouden ja tuotannon kasvu näkyy vasta viiveellä työllisyydessä. Työllisyyden kasvu uhkaa vaarantua, jos työttömistä ihmisistä ei pidetä huolta.

Työ -ja elinkeinoministeriön mukaan työttömiä on noin 8000 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisissa toimissa eli omaehtoisessa koulutuksessa, kuntouttavassa työssä, työkokeilussa ja tuetussa työssä on saman verran ihmisiä enemmän.

– Sosialidemokraattien mielestä on erinomaista, että esimerkiksi vapaaehtoinen työttömyysturvan varassa tapahtuva opiskelu on lisääntynyt. On viisaampaa opiskella ja parantaa osaamistaan, kuin olla pelkän työttömyysturvan varassa, jos työtä ei ole näköpiirissä. Huolestuttavaa on puolestaan se, että kuntouttavaan työtoimintaan ohjataan ihmisiä, joilla ei ole siihen tarvetta ja samanaikaisesti ajetaan alas palkkatukea, joka auttaisi työllistymiseen, Filatov ja Ihalainen päättävät.