SS: Antti Rinne vaatii pääministeriltä esteellisyysselvitystä Terrafamesta

– Vaadin, että pääministeri huolehtii, että tämä asia selvitetään virallisesti niin, että eduskunta saa tiedon mitkä pääministerin yhteydet ovat ja esteellisyyttä päätöksenteossa ei ole ollut, Antti Rinne sanoo.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta ja valtion tilintarkastajat voisivat Rinteen mukaan olla yksi taho, josta virallinen selvitys voitaisiin pistää liikkeelle.

Rinteen mukaan kysymys on sekä kansalaisten että eduskunnan luottamuksesta.

– Nyt ei ole aika vaieta, vaan asia on selvitettävä julkisesti, virallisesti ja perinpohjin. Tätä ei voi lakaista maton alle, hän sanoo.

Rinteen mielestä on herännyt vahva epäily siitä, että Juha Sipilä on ollut esteellinen.

– Kysymys on hankkeesta, johon on tämän hallituksen aikana käytetty noin 500 miljoona euroa ja viimeisimmällä päätöksellä sata miljoonaa euroa lisää.

– Nyt on selvinnyt, että siellä on urakoitsija, jonka omistusta on Sipilän lähisukulaisilla sijoitusyhtiön kautta ja loput omistuksesta Sipilän kaukaisemmilla sukulaisilla.

Rinteen mukaan oppositio voi viime kädessä esittää välikysymyksen tai äänestää ministerin luottamuksesta, mikäli Sipilä ei itse asiaa selvitä. Tämän aika ei kuitenkaan ole nyt.

