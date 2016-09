SDP jätti muutosesityksiä budjettiesitykseen – keskeiset leikkaukset halutaan perua

SDP:n talousarvioaloitteet ovat osa puolueen marraskuussa valmistuvaa vaihtoehtoa valtion budjetiksi. SDP:n mukaan vaihtoehtobudjetissa "vahvistetaan uusien työpaikkojen saamista Suomeen, torjutaan tuloerojen kasvua ja yritysten vienti ja talouskasvu saa uusia eväitä". SDP:n mukaan heidän vaihtoehtobudjetissaan otetaan vähemmän velkaa kuin maan hallituksen esityksessä.

– Näinä vaikeina aikoina on tärkeää, että kaikki pidetään mukana ja kaikkien tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvinvointiin taataan. Eriarvoisuuden kasvu on pahinta myrkkyä maalle, jossa työttömyys on korkealla tasolla eikä pilkahdusta paremmasta ole näkyvissä, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

– Lapsista ja vanhuksista on pidettävä huolta, ja aloitteissa vaadimmekin, että hallituksen esittämät lisäleikkaukset koulutukseen perutaan ja vanhustenhoidon hoitajamitoitusta ei heikennetä. SDP:n vaihtoehdossa panostetaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, eikä päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja kasvateta, kertoo Lindtman.

– Oikeudenmukaisen yhteiskunnan tärkeä mittari on, että tuloeroja ei kasvateta, sanoo SDP:n valtiovarainkunnan vastaava Pia Viitanen. Siksi aloitteissamme torjutaan hallituksen perusturvaan tekemät indeksileikkaukset, jotka kohdistuvat mm. kansan- ja takuueläkkeisiin, rintamalisiin, lapsilisiin, vähimmäispäivärahoihin ja yleiseen asumistukeen. Lisäksi torjumme hallituksen esittämät työttömyystuvan leikkaukset.

SDP:n aloitteissa esitetään myös työllistämisen määrärahojen sekä nuorisotakuun turvaamista.