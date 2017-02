Saunapalvikinkkua uhkaa loppu – syynä EU-säädökset

Lihakeskusliitto sekä tuottajien Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ovat yhdessä päättäneet lähteä vastaiskuun saunapalvin puolesta.

– Perinteisen saunapalvin pelastusoperaatio on lähdössä vauhdilla käyntiin. Monet pienemmät palvaamot toimivat maatilojen sivuelinkeinona. Tämä kiinnostaa siksi myös MTK:ta ja olemmekin tyytyväisiä yhteistyöstä Lihakeskusliiton kanssa, MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi kertoo.

Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela selostaa, että ongelmana saunapalvissa ovat terveydelle haitalliset PAH-yhdisteet. Näitä syntyy erityisesti tuotteissa, joita on paahdettu, savustettu, grillattu tai kuivattu.

– Liiallisina määrinä nämä PAH-yhdisteet ovat terveydelle haitallisia, ja siksi säädöksiä on lähdetty kiristämään EU-tasolla.

PAH-yhdisteiden raja-arvoissa viimeisimmän kiristyksen siirtymäaika on loppumassa syyskuussa. Teollisuus on tehnyt paljon toimenpiteitä sekä itse että viranomaisten kanssa PAH-pitoisuuksien alentamiseksi tuotantoprosessissa.

– Ikävä kyllä perinteiset savustusmenetelmät eivät taivu uusiin raja-arvoihin. Jäsenyrityksemme pystyvät kyllä valmistamaan raja-arvoihin mahtuvia tuotteita, mutta valmistusprosessia pitää muuttaa niin paljon, ettei kysymyksessä ole enää sama perinteinen tuote. Tuotteiden maku, tuoksu ja rakenne muuttuvat ratkaisevasti, Hannuksela selostaa valmistusprosessia, sanoo Hannuksela.

MTK:n Anni-Mari Syväniemi pelkää, että perinnepalvauksen loppuminen iskisi lujasti maaseudulla toimiviin liha-alan pk-yrityksiin.

– Suomen noin 300 lihanjalostajasta juuri maamme noin sata perinnepalvaria ovat niitä, jotka työllistävät maaseudun haja-asutusalueilla. Kun lihateollisuus nykyisin työllistää noin 8000 henkilöä, määrä voi pudota pahimmillaan jopa puoleen, Syväniemi laskee.

Sekä Lihakeskusliitossa että MTK:ssa tehdään täysillä töitä, että löytyy pysyvä ratkaisu perinnepalvauksen pelastamiseksi.

MTK ja Lihakeskusliitto yrittävät saada pysyvän poikkeuksen perinteisellä valmistustavalla valmistetuille tuotteille. Tätä tavoitetta edistää EU-nimisuoja, jota Lihakeskusliittoa lähellä oleva Saunapalviyhdistys ry on ansiokkaasti hakenut näille tuotteille.

– Saunapalvissa on kyse artesaanituotteesta, jolla on valtava kulttuurinen ja gastronominen arvo osana suomalaista ruokakulttuuria. Näillä tuotteilla on iso työllistävä vaikutus. Suomen 100-vuotisjuhlavuotena olisi kansallinen häpeä luopua saunapalvista, MTK ja Lihakeskusliitto toteavat.

