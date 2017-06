Presidentti Sauli Niinistö on tyytyväinen EU:n puolustusyhteistyön syventämiseen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tyytyväinen EU-komission keskiviikkona julkistamaan suunnitelmaan EU:n puolustusyhteistyön syventämiseksi.

– Nyt olemme siinä pisteessä, jossa menemme kyllä eteenpäin. Lopputulosta on vaikea vielä ennustaa ja se tulee olemaan kaukana, pitkän tien päässä. Nyt on kuitenkin paremmin alettu ymmärtää, että yhtä lailla kuin ihmisen ja valtion, myös unionin on pidettävä huolta turvallisuudestaan. Se on ihan perustavaa laatua oleva seikka, Niinistö kommentoi asiaa Verkkouutisille Pohjanmaan-vierailunsa yhteydessä.

Voiko EU:n puolustusyhteistyö kehittyä jopa puolustusliitoksi?

– En lähde spekuloimaan sen pitemmälle. Olen kymmenen vuotta puhunut tästä (EU:n puolustusyhteistyö) ja olen tyytyväinen, että asia kehittyy.

Niinistö otti lyhyesti kantaa myös Saksan liittokansleri Angela Merkelin puheenvuoroon EU:n yhtenäisyyden puolesta toista viikkoa sitten Münchenissä. Merkelin mukaan EU-maat eivät voi enää luottaa muiden apuun.

– Tätä on joku yrittänyt puhua Suomessakin kymmenen vuotta. Olen siis hyvinkin samaa mieltä ja hyvä, että hänkin niin ajattelee.

"Olemme vastaamassa ajan vaatimukseen"

Niinistön mielestä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ollaan nyt "oikeilla linjoilla" mitä tulee niin EU:n puolustusyhteistyön syventämiseen kuin oven auki pitämiseen Nato-jäsenyydellekin turvallisuusympäristön muutoksessa.

– Minusta me olemme nyt vastaamassa siihen ajan vaatimukseen, kun hallitusohjelmaan on otettu uudestaan linjaus, jonka mukaan Suomi ei pois sulje Nato-jäsenyyttä ja hallitus on myös hyvin selvästi linjannut, että me tuemme ja olemme täysin mukana eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehittämisessä. Minusta me olemme nyt oikeilla linjoilla.

Pitäisikö Nato-jäsenyyttä hakea lähivuosina, tähän ei Niinistö ottanut kantaa:

– Totesin, että meillä on otettu iso askel eteenpäin vuodesta 2011, jolloin hallitus ei halunnut ottaa asiaa millään tavalla esille verrattuna tämän hallituksen ohjelmaan, jossa toteamme pitävämme sen mahdollisuuden auki.