Petri Sarvamaa: Viinapäissään tehtyihin tekoihin suhtautuminen on Suomen kansantauti

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) kommentoi Facebookissa tietoja eilen Helsingissä tapahtuneesta yliajosta, jossa kuoli yksi ja loukkaantui viisi ihmistä.

– Helsingin eilisen yliajon jälkeen on pakko sanoa, että Suomen kansantauti on viina ja viinapäissään tehtyihin tekoihin suhtautuminen. Ilmeisesti viinapäissään tehtyjen tekojen rangaistusasteikko on liian lievä, jotta se toimisi minkäänlaisena hidastimena kansantaudissa tehtyjä tekoja estämään, Sarvamaa kirjoittaa.

Helsingin poliisin mukaan ajoneuvon kuljettaja on alustavasti kertonut, että on ajanut autollaan auton torvea painaen voimakasta ylinopeutta Aleksanterinkadulla ja jatkanut edelleen Mannerheimintien kautta Lönnrotinkadulle välittämättä siitä, jos joku jää auton yliajamaksi.

Tapahtumaa tutkitaan tappona, viitenä tapon yrityksenä, rattijuopumuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Sarvamaa sanoo olevansa pahoillaan kaikkien onnettomuuteen osalliseksi joutuneiden puolesta.

– Jos silminnäkijätiedot siitä, että tekijä oli ajanut 2 tunnin ajan huomattavaa ylinopeutta ympäri Helsinkiä kenenkään pysäyttämättä pitävät paikkansa, on todettava, että Suomessa on kutistettu liikaa poliisivoimia.