Uusi perhevapaamalli voimaan 2019 – naisten ja miesten yhteenlaskettu työssäkäynti lisääntyy

Hallitus käynnistää tänä syksynä perhevapaauudistuksen. Uuden mallin on tarkoitus astua voimaan vuoden 2019 alusta. Kokoomuksen kansanedustajat Juhana Vartiainen, Sari Sarkomaa ja Sofia Vikman kiittelevät uudistusta tiedotteissaan.

– Perhevapaauudistuksen järkevä kokoomuslainen lähtökohta on, että naisten työssäkäynti ja miesten ja naisten yhteenlaskettu työssäkäynti lisääntyvät. Se on välttämätöntä sekä tasa-arvon että julkistalouden kannalta. Suomi on jäänyt tasa-arvossa muista pohjoismaista jälkeen. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa naisilla ja miehillä on yhtä vahva asema työelämässä ja taloudessa, Juhana Vartiainen sanoo.

Sari Sarkomaan mukaan perhevapaiden epätasainen jakautuminen lyhentää nykyisellään naisten työuria ja aikansa elänyt.

Suomessa on tällä hetkellä 10 000 työssäkäyvää naista vähemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen heikentää kokoomusedustajien mukaan naisten työmarkkina-asemaa ja vaikeuttaa työllistymistä myöhemmin.

– Joustamaton järjestelmä asettaa erilaiset perheet ja lapset keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Työelämä tarvitsee sekä miehiä että naisia, ja vanhemmuus isiä ja äitejä, Sarkomaa toteaa.

Sofia Vikman toteaa, että perhevapaiden uudistaminen vielä kuluvalla vaalikaudella on ollut puolueelle tärkeä tavoite. Kokoomus asetti tavoitteensa perhevapaauudistukselle Perheet ja työelämä -asiakirjassa, jonka valmistelusta Vikman vastasi.

– Kokoomuksen perhevapaamalli on erinomainen pohja uudistukselle. Mallimme täyttää kaikki hallituksen budjettiriihessä uudistukselle sopimat reunaehdot.

Uudistus toteutetaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten sekä lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa. Vikmanin mukaan tärkeintä uudistuksessa on valinnanvapauden ja joustavuuden lisääminen sekä naisten työmarkkina-aseman parantaminen. Hän korostaa, että kyse ei saa olla vain yksittäisten tukien muokkaamisesta, vaan kokonaan uudesta perhevapaakokonaisuudesta.

Kokoomuksen esitys perhevapaamalliksi muodostuu äidille viideksi viikoksi maksettavasta odotusrahasta sekä vuoden ansiosidonnaisesta vanhempainvapaasta, josta molemmille vanhemmille on varattu kolmen kuukauden kiintiöity vapaa. Loput kuusi joustavaa hoitorahakuukautta voisi jakaa ja pilkkoa vapaasti kulloisenkin tilanteen mukaan.