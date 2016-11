Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Valinnanvapaus on inhimillinen vaihtoehto uudistaa sote

Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan vastaava Sari Sarkomaa sanoo, että työn alla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa asiakas- ja potilaslähtöisyys ja valinnanvapaus ovat keino päästä nykyisestä asiakasta pompottelevasta järjestelmästä sujuviin hoito- ja palveluketjuihin. Valinnanvapaus parantaa Sarkomaan mukaan ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin yhdenvertaisesti riippumatta rahapussin paksuudesta.

– Ihmisen oma valinta on inhimillinen ja ketterä tapa vauhdittaa laadukkaampia ja kustannustehokkaita palveluja. Nykytila, jossa terveyskeskusjonoissa viikkotolkulla odottavat eläkeläiset, lapsiperheet ja työttömät on irvikuva tasavertaisesti terveyspolitiikasta. Tämä on korjattava, Sarkomaa sanoo.

Hallituksen sote-uudistukseen sisältyvä valinnanvapauslain säätäminen tarkoittaa, että julkinen valta määrittelee valittavissa olevat palvelut, ehdot ja laatukriteerit, joita noudattavat julkiset, yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat voivat toimia yhdenvertaisesti palveluntuottajana. Korvausten taso ja sitä kautta kustannusten kokonaismäärä ovat maksajan eli julkisen vallan päätettävissä ja säädettävissä. Valinnan palveluntuottajista tekee palveluja käyttävä ihminen, ja julkinen veroraha seuraa ihmisen mukana.

Tutkimusten mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista haluaa lisätä sote-palveluiden valinnanvapautta. Keskustelu valinnanvapaudesta on Sarkomaan mukaan saanut käsittämättömiä muotoja.

– On mahdotonta käsittää, että valinnanvapauden laajentaminen on syy, jonka takia oppositio uhkaa jopa kaataa koko uudistuksen. Usean vaalikauden viipyneet uudistuksen kamppaaminen on kylmää ja vastuutonta politiikkaa, jossa on täysin unohtunut ihminen ja inhimillisyys, Sarkomaa sanoo.