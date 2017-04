Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Perhevapaauudistusta ei saa kuopata

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän sosiaali- ja terveyspolitiikasta vastaava Sari Sarkomaa vaatii hallitusta jatkamaan ratkaisun etsimistä perhevapaauudistukseen. Perheille välttämättömän uudistuksen kuoppaaminen olisi hänen mukaansa kallis virhe.

– Pettymys oli suuri, kun sopua ei vielä puoliväliriihessä löytynyt. Yritys ei ollut vielä riittävän kova. Lannistumisen sijaan on sisuunnuttava, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaa ehdottaa, että hallituspuolueiden kansanedustajat muodostaisivat valmistelutyöryhmän työstämään uudistuksen perusteita ja "perhesopua". Samalla mallilla on viety eteenpäin muun muassa alkoholi - ja apteekkisäätelyä.

– Uskon vakaasti, että asiassa löydetään sopu. Kokoomuksen ajaman joustavan ja valinnanmahdollisuuksia lisäävän sekä erilaisia perheitä yhdenvertaisesti kohtelevan mallin perusperiaatteet jaetaan laajasti. Hallitus on saanut sovittua monta vaikeaa asiaa. Arvioni on, että sopua ei vielä yritetty riittävästi. Syksyn budjettiriihi on paikka, johon mennessä olisi päätös saatava, Sarkomaa sanoo.

Hänen mukaansa hallituksella on perheasioissa näytön paikka.

– Perheministerin nimitystä pidin itse koko hallituksen sitoumuksena tehdä erityisesti perheasioissa uudistuksia. On perin kummallista, jos historiallisen uudistava hallitus, jolla on perheministeri, jättäisi perhevapaat koskemattomaksi tilanteessa, jossa uudistuksen tarve on huutava, hän sanoo.