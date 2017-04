Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Perhevapaauudistus tulee käynnistää puoliväliriihessä

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa muistuttaa hallitusta, että perhevapaauudistus on välttämätöntä käynnistää puoliväliriihessä. Hänen mukaansa suomalainen perhevapaajärjestelmä on aikansa elänyt, minkä vuoksi uudistuksen aloittamisella ei enää voi aikailla.

Sarkomaa haluaisi parlamentaarisen työryhmän valmistelemaan perhevapaauudistusta. Mukaan otettaisiin myös työmarkkinajärjestöt.

"Perheet ovat samanarvoisia, mutta niitä kohdellaan nykyisin eriarvoisesti. Nykyiset vanhempainvapaat tunnistavat huonosti erilaisten perheiden tarpeet ja saumattoman yhdistämisen työelämän kanssa", Sarkomaa sanoo tiedotteessaan.

Puolueet sekä työntekijä- että työnantajajärjestöt ovat hänen mukaansa tarjonneet hyviä malleja perhevapaiden uudistamiseksi. Kokoomuksen ehdotus perhevapaiden uudistamiseksi tarkoittaisi perheille enemmän joustavuutta arkeen, lisää valinnanmahdollisuuksia sekä tasaisi vastuuta hoivasta vanhempien välillä.

"On lasten etu, että sekä isät että äidit ovat vahvoja vanhemmuudessa. Kokoomus haluaa tarjota perheille vapauttaa päättää perhevapaiden käytöstä, mutta samalla myös varmistaa etuuden sekä vanhemmuuden tasa-arvoisen jakamisen."

Asiantuntijoiden taholta on laajasti osoitettu, että perhevapaiden uudistamisella on vaikutuksia etenkin naisten työllisyyteen, uran kehittymiseen ja eläkkeen määrään. Uudistus on Sarkomaan mielestä siis kannattava myös hallituksen työllisyystavoitteen kannalta.

"Työn ja perheen yhdistäminen haastaa monien perheiden arkea. On niin perheiden kuin koko yhteiskunnan etu, että annamme enemmän joustoja yhdistää nämä kaksi asiaa."

"Vanhempainvapaauudistus voisi osaltaan vauhdittaa perheiden perustamista ja lisätä syntyvyyttä", Sarkomaa päättää.