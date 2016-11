Sari Sarkomaa ja Sanna Lauslahti: Vihreiden korkeakoulupuheet vastuutonta pelottelua

Oppositiopuolueet esittelivät tällä viikolla varjobudjettejaan eduskunnassa. Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Sanna Lauslahti kummastelevat tiedotteessaan, miksi vihreiden koulutuslupaukset jäävät kattamatta puolueen varjobudjetissa.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö on sanonut, että hallitus on leikkaamassa korkeakoulujen ja tutkimuksen rahoitusta vuoteen 2019 mennessä puolella miljardilla eurolla joka vuosi. Sarkomaa ja Lauslahti sanovat, että tosiasiassa korkeakoulujen ja tutkimuksen määrärahat OKM:n budjetissa laskevat 3,2 miljardista 3,1 miljardiin vuositasolla.

– Väitteet puolesta miljardista ovat vastuutonta pelottelua, joka luo aikaan koulutuskielteistä mielialaa yhteiskunnassamme. Koulutukseen kohdistetut säästöt ovat valitettavia, mutta ne on asetettava oikeaan mittakaavaan. Suomi rahoittaa ja tukee jatkossakin merkittävästi korkeakouluja ja tutkimusta, kun huomioidaan hallituksen kärkihankkeiden lisäkohdennukset ja korkeakoulujen toiminnan tehostamiseksi tehtävä työ, Sarkomaa ja Lauslahti sanovat.

Kansanedustajat sanovat yllättyneensä, että korkeakoulupuheista huolimatta vihreät eivät olisikaan varjobudjetissaan kohdentamassa riittäviä määrärahoja yliopisto- ja ammattikorkeakoulusäästöjen perumiseen. Korkeakoulujen indeksikorotukset puuttuvat vihreiden varjobudjetista.

– Hallitus on jäädyttänyt kaikki määrärahojenindeksikorotukset, tämä koskee myös korkeakouluja. Vihreät ovat puolitoista vuotta esittäneet yliopistojen korotusten puuttumisen hirveänä leikkauksena – mutta eivät itse esitä vastaavaa määrärahaa valtion budjettiin, kansanedustajat kommentoivat.

– Politiikassa keskeinen arvo on vastuullisuus. Jos esitetään kritiikkiä, on oltava itse valmis toimimaan toisin. Vihreiden varjobudjetista käy ilmi, että puheet ovat pelkkiä puheita. Koulutuksen sisältöpuoleen vihreillä ei ole ollut koko aikana mitään sanottavaa, ja nyt paljastuu, että rahojenkin osalta puolue harrastaa tyhjän puhumista, Sarkomaa ja Lauslahti päättävät.

Kokoomuksen ja vihreiden väittely vihreiden vaihtoehtobudjetista alkoi keskiviikkona, kun eduskunta käsitteli oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja, ja jatkui sosiaalisessa mediassa sekä torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

Keskiviikkona eduskunnassa kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kehotti vihreitä pyytämään anteeksi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselta (kok.), jota vihreät ovat arvostelleet koulutusleikkauksista. Orpon mukaan näyttää siltä, että vihreät vaihtoehtobudjetissaan hyväksyisi 250 miljoonan euron leikkaukset koulutukseen.

Ville Niinistö kiisti väitteet ja piti nolona sitä, että kokoomus sotkee valtion ja kuntien budjetit. Hän kehotti torstaina kyselytunnilla Orpoa pyytämään anteeksi väitettään.

Niinistö kertoi Verkkouutisille, että vihreiden tavoitteena on perua kaikki koulutusleikkaukset, mitä hallitus on tehnyt ja lisätä rahoitusta vastaavasti. Hänen mukaansa vihreät ei esitä vaihtoehtobudjetissaan kunnille rahaa, vaan kuntien tehtävänä on varmistaa, että niillä on rahaa hoitaa lakisääteiset tehtävänsä.