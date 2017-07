Sari Sarkomaan mukaan EU:n kemikaali- ja lääkevirastot voisivat tehdä yhteistyötä Suomessa

– Napinoiden ja vähättelyn sijaan on nyt uskottava Suomen osaamiseen ja kehuttava Suomea. Mitään ei saa, jos ei yritä. Suomi nousee vain uskomalla itseemme. Tilanteessa tarvitaan erityisesti EU-osaajia ja Euroopan eri kentillä tunnettuja suomalaisia toimijoita, Sari Sarkomaa toteaa tiedotteessaan.

Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen ministeri ja europarlamentaarikko Alexander Stubb totesi perjantaina pitävänsä todennäköisyyttä pienenä, että Euroopan lääkevirasto saataisiin Suomeen. Hän huomautti, että maassa on jo yksi iso EU-virasto eli kemikaalivirasto.

Sari Sarkomaa huomauttaa kuitenkin, että kemikaalivirasto tarjoaa mahdollisuuden hakea synergiaetuja ja yhteistyötä lääkeviraston kanssa.

– On totta, useat EU-maat ovat Suomen lisäksi liikkeellä ja käynnissä on kiivas lobbaustyö, jossa myös europarlamentaarikoillamme ja muilla EU-toimijoillamme on näytön paikka, Sarkomaa toteaa.

Hänen mielestään EU-ministerivaliokunnan tekemä päätös nimetä Helsinki sijaintipaikaksi Suomen Euroopan lääkeviraston (EMA) hakemukseen oli "viisas ja ainoa oikea".

– Oli koko maan etu, että mahdollisuutta saada Suomeen iso EU-virasto ja sen myötä työtä sekä kasvua ei uhrattu aluepolitiikan alttarilla.

Lääkealalle ja lääketurvallisuudelle vahingollisiksi todetun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimean) pakkoalueellistamisen peruminen mahdollisti Sarkomaan mukaan EMA-hakemuksen jättämisen.