Kokoomuksen Sari Sarkomaa vaatii korjaamaan Fimean alueellistamispäätöksen

Valtionhallinnon alueellistamisen vaikutuksia ja kustannuksia ovat selvittäneet ja arvioineet useat tahot selvin tuloksin. Keskiviikkona selvityshenkilö Osmo Soininvaara luovutti sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle (ps.) raportin siitä, miten ministeriön hallinnonalan laitokset tukisivat paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Soininvaara on edellisen selvitysryhmän kanssa samoilla linjoilla siitä, että Fimean päätoimipaikan pitää olla Helsinki.

– Fimean toimintaa on vatvottu jo vuosikausia täysin syyttä. Pitäisi olla viimeistään tässä vaiheessa kaikille selvää, että virheellinen päätös alueellistamisesta on peruttava ja annettava Fimealle mahdollisuus toimia parhaimmillaan. Selvitysten mukaan tämä toteutuu vain, jos sen päätoimipaikka on Helsinki, toteaa Sari Sarkomaa.

Fimean toiminnan, osaamisen ja valtion ulkopuolisen rahoituksen on arvioitu vaarantuvan mahdollisen siirron ja sen todennäköisesti edellyttämien irtisanomisien seurauksena.

– Noin 90 prosenttia Fimean rahoituksesta tulee ulkomaisilta toimijoilta, joiden luottamus Fimeaan on aivan välttämätöntä. Fimean korkeanosaamisen henkilökunta on ei ole ollut halukas muuttamaan viraston perässä. Hallinnon alueellistaminen joudutaan maksamaan pitkä penni sen hyötyihin nähden, haitoista nyt puhumattakaan, Sarkomaa toteaa.

– Emme voi riskeerata lääkealan keskeisen viranomaisen toiminnan ja osaamisen heikentymistä vain aluepoliittisin perustein, hän jatkaa.

Fimean toiminnan alueellistamisen haitallisuuden totesi jo vuosi sitten työryhmän raportti.

– Nyt tulokset ovat toistamiseen tismalleen samat. Soininvaara on tehnyt ansiokkaan selvityksen kokonaisuudessaan, johon on nyt paneuduttava. Selvitysten puutteeseen ei voi ainakaan Fimean osalta vedota, joten on päätösten aika, Sarkomaa toteaa ja vetoaa ministeriin, että päätökset tehtäisiin viipymättä.