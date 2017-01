Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen ehdottaa kuukautissuojien veronalennusta

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen ehdottaa lakialoitteessaan kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisäveron alentamista.

– Kuukautissuojiin voi kulua naisen elämän aikana tuhansia euroja. Olisi oikeus ja kohtuus, että nämä välttämättömät hygienia- ja terveystarvikkeet siirrettäisiin alennetun arvonlisäveron piiriin. Näin kevennettäisiin naisten sukupuolesta aiheutuvia erityismenoja, Sarkkinen sanoo.

Kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisävero on tällä hetkellä 24 prosenttia. Sarkkisen mukaan niitä voi kuitenkin verrata apteekeissa myytäviin terveystuotteisiin, joiden arvonlisävero on 10 prosenttia.

– Kyse on välttämättömistä hygienia- ja terveystarvikkeista. Monessa EU-maassa ne nähdään farmakologisina tuotteina, joiden arvonlisävero on matalampi. Atlantin toisella puolella New Yorkissa kuukautissuojien arvonlisävero on jopa poistettu kokonaan.

Pidätysongelmiin tarkoitetut inkontinenssisuojat ovat monille ikääntyneille ja terveysongelmista kärsiville välttämättömiä. Näistä elämää helpottavista hygienia- ja terveystarvikkeita aiheutuu merkittäviä kuluja.

– Arvonlisäveron alentamisen jälkeenkin suojat olisivat suuri menoerä, mutta kuitenkin nykyistä pienempi. Hintojen alentuminen helpottaisi erityisesti ikääntyneiden taloutta. Valtiontalouden mittakaavassa veromuutoksen vaikutus ei olisi kovin suuri.

– Ennen kaikkea kyse on yhdenvertaisuudesta ja välttämättömien terveystuotteiden hankinnan helpottamisesta, Sarkkinen sanoo.