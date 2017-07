Sanni Grahn-Laasonen: Miksi siirtää perhevapaauudistusta ja hukata kaksi vuotta?

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo, että kokoomuksen mielestä perhevapaajärjestelmä tulisi uudistaa perheille paremmaksi ja joustavammaksi jo tällä hallituskaudella.

– Keskusta on heräillyt näkemään uudistuksessa järkeä, mutta haluaisi vain valmistella sitä seuraavan hallituksen mahdollisesti päätettäväksi. Miksi siirtää ja hukata kaksi vuotta? Grahn-Laasonen kysyy Facebookissa.

Grahn-Laasosen mukaan uudistuksella voitaisiin lisätä perhevapaiden joustoja, naisten työllisyyttä, työelämän tasa-arvoa ja tasa-arvoista osallistumista varhaiskasvatukseen.

– Lapsiperhearkea itsekin elävänä "säätäminen" on tuttua; kuka vie, kuka hakee, milloin päiväkotiin, joustaako työ? Kaikki mitä voimme tehdä perheiden arjen sujuvuuden hyväksi, tulee tehdä. Tämä koskee niin perhevapaita, lapsiperheiden palveluja kuin työelämääkin. Syntyvyys on laskussa, naisten työllisyys laahaa muita Pohjoismaita jäljessä ja monien perheiden talous on tiukoilla. Voisimme vaikuttaa näihin kaikkiin.

Opetusministerin mukaan kokoomus on esittänyt oman mallinsa perhevapaiden kokonaisuudeksi. Siinä äidille maksettaisiin odotusrahaa viideltä viikolta ennen lapsen syntymää. Äiti voisi halutessaan ja vointinsa salliessa lykätä äitiysvapaan alkua lähemmäksi laskettua aikaa. Nykyään äitiyslomalle on jäätävä viimeistään noin viisi viikkoa ennen laskettua aikaa.

– Useimmat perheet hoitavat lasta kotona ainakin vuoden ikäiseksi. Ansiosidonnainen vanhempainraha kuitenkin päättyy, kun lapsi on noin yhdeksän kuukauden ikäinen. Sen jälkeiset kuukaudet kotihoidontuella ovat usein taloudellisesti kitkuttelua. Pidentämällä vanhempainvapaa vuoteen ja antamalla siitä kolmen kuukauden kiintiö molemmille vanhemmille saataisiin aikaan iso parannus. Isien osallistuminen perhevapaisiin edistyisi lukujen valossa parhaiten oman kiintiön avulla.

Vuoden mittaisen vanhempainvapaan päälle tulisi kokoomuksen mallissa hoitoraha. Joustavaa hoitorahaa voisi mallissa saada 800 euroa kuukaudessa puolen vuoden ajan tai 400 euroa vuoden ajan. Ministerin mukaan puolitettuna tukia riittäisi ja voisi edelleen käyttää kolmen vuoden ajan, kuten nykyistä kotihoidontukea.

– Jokainen perhe on erilainen ja tekee omat ratkaisunsa omien tarpeidensa pohjalta. Hyvä perhepolitiikka tukee erilaisia valintoja, mutta ottaa myös huomioon viimeisimmän tutkimustiedon esimerkiksi varhaiskasvatuksen positiivisista vaikutuksista erityisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lapsille.

Grahn-Laasosen mukaan varhaiskasvatuksen tulee olla laadukasta ja helposti saatavilla, jotta työllisyyttä voidaan edistää.

– Tuoreiden tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksella on monia positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen. Se ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Korkeatasoisen ja edullisen varhaiskasvatuksen puolesta teemme paljon työtä tällä hetkellä.

Opetusministeri arvioi, että perheiden taloutta tulevat helpottamaan ensi vuoden alusta voimaan astuvat varhaiskasvatusmaksujen isot alennukset, joista hallitus päätti puoliväliriihessään.

– Esitykseni on parhaillaan lausuntokierroksella. Valtio kompensoi kunnille maksujen alentamisen kustannukset. Perheille alennukset voivat olla jopa toista tuhatta euroa vuodessa. 6700 perhettä pääsee maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Sisaralennus nousee kaikissa perheissä 10 prosentista 50 prosenttiin, eli toisen lapsen varhaiskasvatusmaksut ovat jatkossa vain puolet ensimmäisen lapsen maksuista, Grahn-Laasonen kertaa.