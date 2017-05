Tunnistamattomia sankarivainajia lasketaan haudan lepoon

Valtakunnallisessa tilaisuudessa siunataan ja haudataan yhteensä 38 tunnistamatonta sankarivainajaa, joista kymmenen on talvisodassa ja 28 jatkosodassa menehtyneitä suomalaisia sotilaita.

Kaatuneista 32 on löydetty Karjalan Kannakselta ja kuusi Laatokan Karjalasta useilta eri taistelupaikoilta.

Muistopäivän jumalanpalveluksen saarnan ja sankarivainajien siunauksen toimittaa puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö. Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen tuo pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Suomeen on vuosina 1992-2016 palautettu runsaat 1200 suomalaisen sotilaan jäänteet, joista noin 340 henkilöllisyys on varmistettu DNA-analyysillä. Tunnistetut vainajat on saatettu kotiseurakuntien sankarihautausmaille, tunnistamattomat on haudattu pääasiassa Lappeenrannan, Joensuun ja Kajaanin sankarihautausmaille.

Tämän kevään ja kesän aikana haudataan nyt tiedossa olevat kuusi tunnistettua sankarivainajaa kotiseurakuntiensa hautausmaille.

Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys yhdessä puolustusvoimien ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ylläpitää vuosien 1939-1945 sodissa ja niiden sotavankeudessa menehtyneiden, Suomen rajojen ulkopuolelle jääneiden sotavainajien muistoa.