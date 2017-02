Pertti Salolaisen hätkähdyttävä puheenvuoro: Venäjän etupiiriin ei saa ajautua

Veteraanikansanedustaja Pertti Salolainen (kok.) näkee kansainvälispoliittisessa tilanteessa Suomen kannalta kovia haasteita. Hän alusti kokoomuksen kuntavaaliristeilyllä turvallisuuspolitiikasta, jota sävyttää Britannian ero EU:sta, Donald Trumpin valinta USA:n presidentiksi ja jo tunnetuksi tullut Venäjän aggressiivinen etupiiripolitiikka.

– Olemme kansakuntana vakavassa tilanteessa, Pertti Salolainen summasi.

Salolaisen yksinpuhelu lähti liikkeelle tyrmistyksestä, jonka Britannian EU-ero hänessä aiheutti. Salolainen toimi aikoinaan suurlähettiläänä Lontoossa.

– Olen suorastaan vihainen briteille. He hakkasivat kahdessa sodassa itsensä verille ja nyt ovat itse herättämässä petollisen karhun, nationalismin, omilla toimillaan.

Salolainen arvioi, että brittien selkä kääntyi EU:lle epäonnistuneen pakolaispolitiikan takia. EU on Salolaisen mukaan hoitanut pakolaisuutta jälkijunassa ja linja vain näyttää jatkuvan. Hän odottaa seuraavaa pakolaisaaltoa Afrikasta, jossa elämisen ehdot ovat kuivuuden takia ehtymässä.

Salolaisen mukaan pakolaisongelman taustalla on vieläpä Britannian ja USA:n väärä politiikka.

– Järjetön hyökkäys Saddamin Irakiin sysäsi ongelman liikkeelle, Salolainen sivalsi.

Salolainen on erityisen huolissaan pienten maiden, kuten Suomen, kohtalosta, jos Donald Trump ja Vladimir Putin aikovat jakaa maailmaa uudelleen. Hän nosti esiin Stalinin ja Hitlerin Ribbentrop-sopimuksen, jossa Suomi ja Baltia jäivät Stalinille.

– Emme saa ajautua tilanteeseen, jossa isot pojat tekevät päätöksiä päittemme yli. Suomi ei saa tulla kuulluksi Venäjän etupiriin, Salolainen muistutti.

Hänen mukaansa Suomen tulee täysimääräisesti hyödyntää EU:n puolustusulottuvuutta, jatkaa harjoituksia Naton kanssa ja hoidettava omat puolustuksen kalustohankinnat maaliin. Salolainen arvioi, että kalustohankinnoissa Suomella voisi olla ”pelin paikka”, joka veisi Suomen lähempään liittolaisuuteen USA:n kanssa.

– Tässä on Suomella pelin paikka USA:n ja Trumpin hallinnon suuntaan. Hornetien korvaamisessa kyse on yli 10 miljardin hankinnasta.

Salolaisen mukaan on laskettu, että jos Suomen tulevat asehankinnat otetaan huomioon, puolustusvoimien kulut nousevat kahteen prosenttiin bkt:stä, joka on taso, jota erityisesti Donald Trump ja myös Nato pitävät tärkeänä. Tämä olisi signaali siitä, että Suomi hoitaa oman leiviskänsä ja on siten relevantti kumppani lännelle.

– On iso merkitys, jos Suomi pystyy osoittamaan, että kahden prosentin tavoitteeseen päästään.

Salolainen myös huomautti, että hävittäjät ovat vain "lavetteja" – niissä olevat asejärjestelmät sen sijaan ovat ratkaisevat ja niiden suhteen "USA on paras osaaja".