SAK:n Jarkko Eloranta: Suomi menestyy, kun luottamus on vahvaa

SAK:n hallitus on hyväksynyt järjestön uuden strategian ja organisaation.

– Työelämä ja yhteiskunta ovat murroksessa, ja me muutumme mukana. Terävöitämme tavoitteitamme ja vaikuttamistamme, puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa palkansaajakeskusjärjestön strategiaan nousevat nyt muun muassa uuden työn tekijät ja heidän tarpeensa.

– Keskiössä on edelleen vahvana työ ja toimeentulo.

Elorannan mukaan talous on junnannut paikoillaan kohta vuosikymmenen, eikä uusia työpaikkoja ole syntynyt riittävästi.

– Tarvitsemme nyt toisenlaisia tapoja työpaikkojen lisäämiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Suomi on menestynyt aina, kun luottamus on ollut vahvaa. SAK:n tavoitteena on olla tekemässä Suomesta jälleen luottamusyhteiskunta.

Organisaatiouudistuksen lisäksi hallitus nimesi myös SAK:n johtoryhmän. Sen jäseninä toimivat puheenjohtaja Jarkko Eloranta, työehdot-osaston johtaja Annika Rönni-Sällinen, kasvu ja vaikuttaminen -osaston johtaja Matti Tukiainen, työ ja turva -osaston johtaja Saana Siekkinen, järjestöosaston johtaja Matti Huutola ja hallinto-osaston johtaja Eija Hietanen.