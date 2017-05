Kirjailija arvostelee punavihreitä HS:ssä: Maahanmuuttajien rikostilastot ja muut tosiasiat huomioitava

Kirjailija Pirkko Saisio kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa suhtautuvansa kriittisesti nykyajan Suomen punavihreään kuplaan, johon kokee kuitenkin itsekin kuuluvansa. Saision mukaan Suomen suurimpia ongelmia on näkemysten kahtiajako.

”On kuin keskusteleminen olisi loppunut kokonaan – jos sillä tarkoitetaan erilaisten mielipiteiden esittämistä, pohdintaa ja analyysia. Nykyään on ihmisiä, joille käsitteiden tarkka määritteleminen tuntuu tärkeämmältä kuin ajatustenvaihto, ja sitten on toisia, joille keskustelu on pelkkää tunnepitoista ryöpsähtelyä", Saisio sanoo HS:lle.

Määrittelijöillä Saisio viittaa punavihreisiin. Hänestä pitäisi lakata ajattelemasta niin kuin monet suvaitsevaisiksi itsensä mieltävät ihmiset nyt tekevät: että oma maailmankuva on ainoa oikea, että kaikki muulla lailla ajattelevat ovat ikään kuin matkalla sitä kohti ja pääsevät kyllä perille, kunhan saavat tarpeeksi tietoa.

Saision mukaan miljoonat maailman ihmiset, kuten islaminuskoiset, eivät näe punavihreiden ajamaa maailmankuvaa tavoiteltavana.

”Ja silti eri ryhmien pitäisi kyetä keskustelemaan keskenään. Punavihreässä kuplassa pitää hyväksyä myös ne tosiasiat, jotka ovat toisenlaisen ajattelun perusta.”

Tällaisiksi hän mainitsee esimerkiksi maahanmuuttajien rikostilastot sekä tiedot työtä tarvitsevien ja avoimien työpaikkojen kohtaamattomuudesta.

”Kyllä meillä pitäisi voida ihan rauhassa keskustella siitä, paljonko työperäistä maahanmuuttoa Suomessa tarvitaan ja paljonko humanitaarista, vaikkei siitä taloudellista tai sosiaalista hyötyä olisikaan”, Saisio sanoo.

Tällaiset ulostulot ovat kuitenkin aiheuttaneet Saision mukaan pillastumista sosiaalisessa mediassa.

"Monia ihmisiä yksinkertaisesti pelottaa, ja se tulkitaan rasismiksi.”