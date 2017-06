Sairaanhoitajaliitto: Sairaanhoitajat ovat sijoitus, eivät kuluerä

Sairaanhoitajaliitto muistuttaa, että yksi vakavimmista terveydenhuoltojärjestelmien haasteista on uhkaava työvoimapula koulutetuista, ammattitaitoisista hoitajista.

– Syyllistämisen sijaan on aika tehdä näkyväksi ja nostaa keskusteluun se yhteiskunnallisesti merkittävä työ, jota sairaanhoitajat tekevät väestön terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä, sairauksien hoidossa ja ehkäisemisessä sekä kärsimyksen lievittämisessä, liitto toteaa.

Sairaanhoitajaliitto muistuttaa, että yksi vakavimmista terveydenhuoltojärjestelmien haasteista maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa on uhkaava työvoimapula koulutetuista, ammattitaitoisista sairaanhoitajista. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on vuoteen 2025 mennessä noin 20 000-60 000 työntekijän vaje.

Viimeisimpien tutkimusten mukaan suomalaisista sairaanhoitajista jopa kymmenen prosenttia haluaa vaihtaa ammattia pois hoitoalalta. Varsinkin nuorten vastavalmistuneiden sairaanhoitajien kohdalla tilanne on vakava. He ovat hälyttävässä määrin tyytymättömiä erityisesti palkkaukseen.

Julkisessa keskustelussa on tuotu esille myös aikomus alentaa hoitotyöntekijöiden pätevyyksiä.

– Sairaanhoitajien korkeatasoisesta osaamisesta tinkiminen säästöjen nimissä onkin hyvin lyhytnäköistä ja tavoiteltujen säästöjen sijaan aiheuttaa välittömiä ja välillisiä lisäkustannuksia pitkällä aikavälillä. Tutkimusnäyttö osoittaa kiistattomasti, että riittävä sairaanhoitajamitoitus ja -koulutustaso säästää niin rahaa kuin ihmishenkiä, totesi Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela liiton kevätkokouksessa lauantaina

Valtuuston puheenjohtaja Terhi Reunama toivoo, että päättäjät tunnistavat ja tunnustavat sairaanhoitajien laaja-alaisen osaamisen ja toiminnan vaikuttavuuden.

– Työn vaativuuden mukaisella palkkauksella ja työoloista huolehtimalla osoitetaan sitä, mitä pidetään arvokkaana, onko sairaanhoitajan tekemä työ sitä? Nähdäänkö sairaanhoitajat yhteiskunnassamme sijoituksena vai kulueränä, Reunama kysyy.