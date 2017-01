Raimo Sailas leikkaustarpeesta: Avainministerit ovat harvoin olleet napit vastakkain näin tärkeässä asiassa

Valtiovarainministeriö ja Suomen pankki ovat arvioineet talouden kääntyneen viime vuonna noin puolentoista prosentin kasvuun ja kasvun hidastuvan tänä ja ensi vuonna noin prosenttiin.

Raimo Sailas kiinnittää kolumnissaan huomiota siihen, että "ennuste ei kelvannut kaikille ministereille". Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi jo ennen ennusteen julkistamista, että uusia menoleikkauksia ei tarvita. Samoilla linjoilla oli ulkoministeri Timo Soini (ps.). Myös uusi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kuittasi valtiovarainministeriön viralliset ennusteet sen "tyyliin kuuluvana synkistelynä".

– Poliittisten päättäjien taipumus ”ratkaista” taloudellisia ongelmia tekemällä omia ennusteita ei ole uusi asia, Sailas huomauttaa kolumnissaan.

Vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen talouden kehitys piti SDP:n mieliksi ennakoida oletettua paremmaksi, jotta hallitus saatiin kasaan. Vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen unohdettiin kestävyysvaje ja siirryttiin puhumaan jakovarasta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on asiassa luottanut valtiovarainministeriön laskelmiin, joiden mukaan ennustettu kasvuvauhti ei riitä julkisen talouden velkaantumisen taittamiseen. Orpo on puhunut 1–2 miljardin euron tasapainotustarpeesta, mikäli rakenteellisilla uudistuksilla ei saada työllisyyttä kohennettua ja siten verotuloja lisättyä.

– Valtion velkaantuminen on välttämätöntä saada kuriin myös siksi, että 2020-luvulla on edessä suurten ikäluokkien tulo siihen ikään, että vanhus- ja terveyspalvelujen kasvusta aiheutuva rahoitustarve kasvaa tuntuvasti, Sailas toteaa.

Asehankinnoista tulee tulevalla vuosikymmenellä myös lisämenoja.

Sailas kuittaa pyrkimykset hoitaa menot budjettikehysten ulkopuolelta lapsellisina.

– Kukaan ei tietenkään tiedä, mitä maailmantaloudessa tapahtuu. Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi on tehnyt tulevaisuudesta poikkeuksellisen epävarman. Sitä tärkeämpää on, että virallisten ennustajien ja poliittisten päättäjien välillä on selvä työnjako, Sailas toteaa.