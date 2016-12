ISIS:n seksiorjiksi pakottamat naiset vastaanottivat Saharov-palkinnon

– Isis/Daesh pitää yli 3500 lasta ja naista orjinaan. He kuolevat tuhat kertaa joka päivä, Lamiya Aji Bashar sanoi palkintoseremoniassa Strasbourgissa tiistaina.

– Daesh myi minut neljä kertaa orjana, kertoi Lamiya Aji Bashar tunteikkaassa puheessaan parlamentin jäsenille. Hän kertoi järkyttävistä kokemuksistaan Daeshin vankina sekä vakavasta loukkaantumisestaan ja lapsuuden ystävänsä ja toisen tytön kuolemasta paon aikana.

– Yhdessä ystäväni ja 9-vuotiaan tytön kanssa (jotka myös joutuivat raiskatuiksi) onnistuimme pakenemaan. Ennen kuin pääsimme turvaan ystäväni Kathrin astui vahingossa maamiinaan, joka räjähti. Kuulin heidän huutonsa. Se oli kamalinta, mitä olen koskaan kuullut, Lamiya Aji Bashar kertoi.

– Uskon, että voin olla ääni uhreille. Saharov-palkinto antaa minulle voimia jatkaa ja siksi olen päättänyt, että minusta tulee ääni äänettömille, hän sanoi ja muistutti, että Isis/Daesh pitää yhä yli 3500 lasta ja naista orjinaan.

Palkinnonsaajat: Suojelkaa jesidi-vähemmistöä

– Daesh tuli kyläämme 3.8. (2014) tuhoamaan jesidit. He antoivat meille yhden vaihtoehdon: kuoleman tai islamin. Ei ole epäilystäkään siitä, syyllistyikö Daesh kansanmurhaan. Tässä kansanmurhassa ihmisiä tapettiin, naisia orjuutettiin ja lapsia siepattiin, Nadia Murad kertoi parlamentin jäsenille muistellen päivää, jolloin hänet otettiin seksiorjaksi ja suurin osa hänen perheestään tapettiin.

– Nyt yhteisöni on hajonnut kansanmurhan vuoksi, hän sanoi.

Nadia Murad vaati, että syylliset pannaan syytteeseen teoista, joita hän kutsuu kansanmurhaksi.

– Irakin puoli miljoonaa jesidiä ovat yhteisön viimeisiä jäseniä Lähi-idässä, Murad sanoi ja pyysi yhdessä Lamiya Aji Basharin kanssa, että jesideille ja muille vähemmistöille perustettaisiin erityisiä turvallisia alueita.

Toinen vaihtoehto hänen mukaansa on, että Eurooppa vastaanottaa jesidejä omalle maaperälleen.

– Näemme Euroopan inhimillisyyden symbolina, ja Eurooppa todellakin osoittaa sitä tänään. Euroopan on oltava myös jatkossa esikuva maailmalle ja kansojen ja kulttuurien rinnakkaiselolle, Murad sanoi.

Taistelu unohdettujen puolesta

– He ovat kärsineet käsittämättömästä julmuudesta, selvinneet vankeudesta ja päässeet pakoon. He ovat päässeet pelon ja kivun yli ja löytäneet viimein turvan Euroopasta. Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar taistelevat niiden puolesta, jotka ovat jääneet kotimaihinsa. He toimivat oikeudenmukaisuuden puolesta ja hirmutekoihin syyllistyneiden rankaisemattomuutta vastaan, sanoi EU-parlamentin puhemies Martin Schulz.

Hän vaati kansainvälistä rikostuomioistuinta tutkimaan niin sanotun islamilaisen valtion tekemät rikokset ja muistutti, että Euroopalla on velvollisuus suojella vainottuja ihmisiä.

Parlamentin puhemies esitteli palkintoseremoniassa Lamiya Aji Basharin nuoremman veljen, joka tapasi siskonsa eilen vietettyään 18 kuukautta leirillä.

Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar ovat kotoisin Kochosta, irakilaisesta kylästä läheltä Sinjarin kaupunkia. Elokuussa 2014 islamilaisen valtion taistelijat tappoivat säälimättä kaikki kylän miehet. Taistelijat kidnappasivat nuoret naiset, mukaan lukien Aji Basharin, Muradin ja heidän sisarensa, ja pakottivat heidät seksiorjiksi.

Molemmat onnistuivat viimein pakenemaan, Nadia Murad marraskuussa 2014 ja Lamiya Aji Bashar huhtikuussa 2016.

23-vuotias Nadia Murad ja 18-vuotias Aji Bashar asuvat nyt Saksassa ja pyrkivät aktiivisesti lisäämään tietoisuutta jesidi-vähemmistön ahdingosta Irakista ja naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta.

Saharov-palkinto jaetaan vuosittain mielipiteen vapauden puolesta.

