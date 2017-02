"Ei lisäaineita" vai "Ei lisättyjä lisäaineita"? Nyt arvoitus ratkesi

Lisäaineilla ja lisätyillä lisäaineilla on eroa.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussaan tiistaina Saarioisten tuotteissa olevasta merkinnästä "Ei lisättyjä lisäaineita".

Se ihmetytti suomalaisen ruoan puolesta paljon toiminutta kansanedustaja Timo Heinosta (kok.), joka kysyi asiasta Saarioiselta. Tarkoittaako "Ei lisättyjä lisäaineita" samaa kuin "Ei lisäaineita"?

Saarioinen kertoo nyt sivuillaan, mistä on kysymys.

– Me käytämme merkintää "Ei lisättyjä lisäaineita" tuotteissa, joihin meillä Saarioisilla ei ole käytetty lisäaineita. Emme voi käyttää merkintää ”Lisäaineeton” tai ”Ei lisäaineita”, koska joissakin raaka-aineissa on niin sanottuja carry over -lisäaineita, Saarioisten sivuilla todetaan.

Tällainen jo raaka-aineessa oleva lisäaine on Saarioisen mukaan esimerkiksi suolan sisältämä paakkuuntumisenestoaine.

– Käytämme lisäaineita tuotteisiimme vain silloin, kun niiden käytölle on selvä tarve. Esimerkiksi lihavalmisteissa käytettävä nitriitti E250 on käytössä tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. Kerromme tuotteiden päällysmerkinnöissä valmistusaineet ja lisäaineet päällysmerkintäsäädösten mukaan, Saarioinen jatkaa.