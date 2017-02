Keskustan Annika Saarikko: Mitä työnantajasiipi aikoo tehdä naisten työllisyysasteen nostamiseksi?

Keskustan kansanedustaja, tuleva perheministeri Annika Saarikko kirjoittaa blogissaan olevan hienoa, että "perhepolitiikka on vihdoin puheenaihe myös suomalaisessa miehisessä talouskeskustelussa".

Saarikko arvostelee kuitenkin EK:n johtaja Jyri Häkämiehen avausta siitä, että suomalaisten naisten tulisi työllisyysasteen nostamiseksi siirtyä nopeammin perhevapailta työelämään.

– Samalla sitä kuitenkin toivoisi, että perheisiin liittyvät poliittiset avaukset eivät aina olisi heikennyksiä, vaatimuksia, vastakkainasettelua tai suoraviivaista kilpailukykypuhetta. Olisi mahtavaa, jos perhepolitiikan arvo ymmärrettäisiin laajemmin, Annika Saarikko sanoo.

Hänen mukaansa tärkein syy, miksi perhevapaita ei ole jo uudistettu Suomessa, on työnantajien vastustus lisätä järjestelmän kustannuksia. Saarikko sanoo, että tähän asti EK on myös ollut varsin nihkeä sellaisessa tasa-arvotyössä, joka ei ole tarkoittanut heikennyksiä valinnanvapauteen tai etuuksiin. Kustannusten lisäämistä on vastustanut myös palkansaajakeskusjärjestöt, koska työnantajat ja työntekijät rahoittavat tämän järjestelmän.

– Haluan muistuttaa, että työelämän tasa-arvoa edistetään parhaiten työpaikoilla – ei vain lakimuutoksilla tai järjestelmärukkauksella, joita kumpiakin toki myös tarvitaan erityisesti isien roolin vahvistamiseksi perhevapaissa, hän sanoo.

Saarikon mukaan hallituskiintiöt, vanhempainvapaalta töihin palaavan irtisanomissuoja tai Juha Sipilän hallituksen aikaansaama vanhemmuuden kustannuksia tasaava kertakorvaus ei ole EK:lta saanut kiitosta tai kannatusta. Tapa toteuttaa kertakorvaus ei tosin saanut kiitosta myöskään Suomen Yrittäjiltä eikä palkansaajakeskusjärjestöiltä.

– Olen vakuuttunut, että yhteiskunnan sekä työelämän perheystävällisellä ilmapiirillä, joustavan hoitorahan käytön kannustuksella eli aidolla osittaisella töihinpaluun mahdollisuudella, työmäärän kohtuullisuudella pikkulapsivaiheessa ja naisten palkkatasa-arvolla on sittenkin kaikkein suurin merkitys naisten työllisyysasteelle. Siksi kysyn: Mitä työnantajasiipi aikoo tehdä näiden asioiden hyväksi?

Saarikko sanoo, että kotiäititilaston mukaan hänet on pysäyttänyt tilasto ennenaikaisista eläköitymisistä, joiden syy on mielenterveydellinen.

– Ongelmanamme ehkä tässä on, että olemme yrittäneet auttaa aktivoivalla työvoimapolitiikalla ihmisiä, jotka tarvitsisivat ennemminkin sosiaalipolitiikkaa, tai mielellään molempia. Tässä on työllisyysasteemme todellinen vaje, josta ratkaisuja ei olekaan ihan niin helppoa heitellä kuin kotiäideistä.