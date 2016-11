Sää pysyy kylmänä sunnuntaina ja alkuviikolla, etelässä pyryttää lunta

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan kylmä sää jatkuu sunnuntaina koko maassa. Paikoin sataa vähän lunta, ja etelärannikolla tulee tänään myös lumikuuroja.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoa lumisadetta. Yöllä etelästä alkaen pilvistyy. Lämpötila on enimmäkseen 4:n ja 10 pakkasasteen välillä. Selkeillä alueilla on leudompaa.

Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin vähäistä lumisadetta. Lämpötila on enimmäkseen 7:n ja 15 pakkasasteen välillä, pohjoisessa yön alin lämpötila on alimmillaan –20 astetta.

Foreca ennustaa sään jatkuvan samankaltaisena myös alkuviikolla. Etelässä on maanantaina pilvistä, ja heikkoja lumisateita voi esiintyä. Pohjoisessa aurinko voi näyttäytyä pilvien seasta.

Tiistaina lunta pyryttää etelässä runsaammin. Pilvipoutainen sää jatkuu Keski- ja Pohjois-Suomessa. Lämpötila on päivisin etelässä –5 asteen tienoilla. Keski-Suomessa, Kainuussa ja Pohjanmaalla lämpötila on –6:sta 8:aan astetta. Lapissa lämpötila voi painua –10 asteen alapuolelle.