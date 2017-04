Vappuaaton sää on epävakaa ja kostea

Vappuaaton sää on Suomessa lauantain tapaan kostea ja kylmä, pilvistä on lähes koko maassa. Ajo-olosuhteet ovat monin paikoin huonot, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista.

Maan pohjoisosassa esiintyy monin paikoin lumi- tai räntäsadetta, joka voi Lapissa olla sakeaa. Myös vettä nähdään alueen eteläosassa. Päivän ylin lämpötila liikkuu yhden pakkasasteen ja neljän plusasteen välimaastossa.

Idässä saadaan nauttia paikoin vähäisestä vesi- tai tihkusateesta, illalla esiintyy myös lumikuuroja. Yöllä sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila vaihtelee kolmen ja kuuden asteen haarukassa.

Lännessä on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain saadaan juhlia myös raikkaan lumi- tai räntäsateen tahdissa. Idässä voi myös tihkuttaa. Pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu päivällä lounaasta alkaen. Yöllä voi esiintyä myös sumua. Päivän ylin lämpötila pysyttelee yhden ja viiden asteen välimaastossa.