Sää jatkuu pilvisenä, paikoin myös tuulta ja räntää

Merialueilla on sunnuntaina tuulista.

Maan etelä- ja keskiosissa on sunnuntaina enimmäkseen pilvistä. Ajoittain esiintyy vähän vesisadetta varsinkin lounaissaaristossa, mantereella myös paikoin räntäsadetta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuuli on kohtalaista ja paikoin jopa navakkaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee kahden ja kuuden asteen tuntumassa, yöllä alimmillaan kolmesta pakkasasteesta kolmeen plusasteeseen.

Pohjoisosassa maata sää on niin ikään enimmäkseen pilvinen, paikoin esiintyy heikkoa vesi- tai räntäsadetta. Pilvipeite rakoilee paikoin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Lämpötila on enimmäkseen kolmen miinusasteen ja neljän plusasteen välimaastossa. Tuuli on heikkoa.

Merialueilla on luvassa kovaa tuulta, Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämerellä tuulen nopeus voi nousta jopa 17 metriin sekunnissa. Pohjois-Itämerellä on voimassa myös aallokkovaroitus.