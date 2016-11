Sunnuntaina sataa vettä, räntää ja lunta, alkuviikolla sateet alkavat väistyä

Sunnuntai on syksyisen harmaa.

Sää jatkuu sunnuntaina ja alkuviikolla syksyisen sateisena ja lauhana, kertoo Ilmatieteen laitoksen ja Forecan ennusteet. Sunnuntaina maan yli liikkuu vesi- ja lumisadealue etelä- ja keskiosan yli itään.

Etelässä esiintyy yleisesti vesi- ja räntäsadetta, alueen itäosassa voi sataa myös lunta. Iltapäivän ja illan kuluessa sää poutaantuu, tihkusateita ja utuisuutta saattaa silti esiintyä. Lämpötila on nollasta +5:een astetta.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa on enimmäkseen poutaa, pilvipeite rakoilee paikoin. Päivän kuluessa lähinnä alueen eteläosassa esiintyy joitakin vesi- tai lumikuuroja. Lämpötila on yhdestä pakkasasteesta +3:een astetta. Luoteis-Lapissa on kylmempää.

Sateet jatkuvat maanantaina maan keskiosissa ja Kainuussa, joissa esiintyy sekä vesi- että lumikuuroja. Lapissa ja etelässä on pilvipoutaa, lounaassa voi aurinko pilkahdella pilven takaa. Tiistaina sateet alkava väistyä. Lämpötila on alkuviikolla Lapin –5 asteesta etelän +7 asteeseen.