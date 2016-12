Puolustusvoimat nykyaikaistaa rynnäkkökiväärejä

Hankintaan kuuluvat modernisointityö ensi vuonna ja optio vuosille 2018-2020. Lisäksi hankitaan varaosia ja tarvikkeita modernisointityöhön. Modernisoitujen aseiden toimitukset ajoittuvat vuosille 2017-2020.

Modernisointityössä 7.62RK62-rynnäkkökivääreihin tulee teleskooppisesti säädettävä olkatuki, uusi vaihdin, optisen tähtäimen jalusta sekä taktinen kantohihna. Jatkossa aseisiin voidaan kiinnittää myös muita lisälaitteita.

Hankinnan kokonaisarvo optiovuosineen on 12,6 miljoonaa euroa. Sopimuskaudella vuonna 2017 arvo on 3,1 miljoonaa euroa, ja optiovuosien 2018-2020 yhteisarvo on 9,5 miljoonaa euroa.

Hankinnan kotimaisuusaste on 80 prosenttia hankinnan kokonaisarvosta. Sen työllistävä vaikutus on 50 henkilötyövuotta kotimaista työtä. Modernisoinnin tekee Millog Oy.