SDP:n mukaan Suomen pinnan alla on huolestuttavaa liikehdintää

– Monipuoluejärjestelmämme on osoittautunut keinoksi, jonka kautta kansalaisten erilaiset näkemykset ovat päässet vaikuttamaan yhteiskuntamme kehitykseen. Yhdessä olemme kyenneet luomaan suotuiset puitteet tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden vahvistumiselle, SDP:n kansanedustaja Ilkka Kantola totesi eduskunnassa keskiviikkona.

Kantola piti puolueensa ryhmäpuheen ääriliikkeitä ja väkivaltaa käsitelleessä ajankohtaiskeskustelussa.

Hänen mukaansa Suomen tilanne on muuttumassa. Muutos taas näkyy demokratian vastaisten äärioikeistolaisten, uusnatsismia edustavien ääriliikkeiden vahvistumisena.

– Näkyviin tullut poliittinen väkivalta on merkki pinnan alla tapahtuvasta huolestuttavasta liikehdinnästä. Olemme yhtä mieltä siitä, että on syytä olla valveilla. Olemme nähneet kansalaisen menettävän henkensä poliittisen väkivallan uhrina. Poliittisista vaikutteista syntyvä väkivalta on uhka koko demokraattiselle järjestelmällemme, jos annamme väkivallan hyväksyville ääriliikkeille tilaa, Kantola totesi.

Kantolan mukaan päättäjät voivat huonosti harkituilla sanoilla ja teoilla vahvistaa asenteita, jotka antavat hyväksynnän demokratiaa halveksiville ääriliikkeille ja väkivaltaan johtavalle vihalle.

– Tai voimme viisaasti perustella ja vakuuttaa, että kaikista puutteistaan huolimatta demokratia on paras menetelmä edistää niin yksilön kuin koko kansakunnankin hyvää.

Vaikka kansanedustajan puhevapaus onkin perustuslaissa turvattu, ei se Ilkka Kantolan mukaan silti tarkoita, että kansanedustaja voisi lausua mitä tahansa joutumatta rikosvastuuseen.

– Kansanedustajien saamat syytteet ja epäilyt sananvapauden väärinkäyttämisestä eivät ole edustuksellisen demokratiamme kauneimpia kukkasia. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on jyrkässä ristiriidassa demokraattisesti päätettyjen, yhteisten arvojemme kanssa. Sillä leikkiminen on leikkiä tulella, jonka vaarallisuuden me tiedämme fasismin ja natsismin historiasta.

Ilkka Kantolan mielestä yhteiskunnan kahtia jakautumisen torjumiseksi on ponnisteltava tarmokkaammin demokraattisin keinoin.

– On luotava tukevammat jalansijat heille, jotka ovat pudonneet ja joutuneet syrjään. On vahvistettava aitoa dialogia päättäjien ja eri kansalaisryhmien välillä. On lisättävä kansalaisten demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia.